Ausl autonoma, la rabbia dei sindacati

Le rassicurazioni sull’autonomia dell’Ausl imolese arrivate dall’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, non convincono sindacati e forze politiche di opposizione. Le segreterie di Cgil, Cisl e Uil di Bologna e Imola, in particolare, prendono posizione con una lettera aperta alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctssm) in cui si chiede l’apertura di uno spazio di confronto "pubblico e trasparente" sulla creazione di un’unica Azienda sanitaria metropolitana.

Su questo fronte i sindacati assicurano di essere "pronti a mettere in campo tutte le azioni rivendicative necessarie", è l’avvertimento. "Apprendiamo dagli organi di informazione – puntualizzano i vertici di Cgil, Cisl e Uil – di progetti di riordino, unificazioni di aziende ospedaliere, gruppi di lavoro non meglio chiariti che lavorano al futuro della nostra sanità, con quale mandato e con quale titolarità non ci è dato di sapere". È la Ctssm, infatti, "il luogo primario di indirizzo sul governo e sulla programmazione tra i vari soggetti erogatori delle prestazioni e dei servizi", sottolineano i sindacati, ricordando che "sono attivi tavoli tra le organizzazioni sindacali confederali e di categoria con le istituzioni, ove informare, discutere e contrattare". Se si parla di sanità e sociale, l’ambito è la Ctssm "dove peraltro, da tempo non sospetto, è in gestazione un protocollo di relazioni sindacali il cui testo ci doveva essere presentato la prossima settimana, aggiornando il testo precedente del 2014 – continua la lettera – salvo farci pervenire in queste ore disdetta dell’incontro a data da destinarsi". Purtroppo, nonostante i "ripetuti richiami a una correttezza dei rapporti tra le parti", per i sindacati l’atteggiamento della Conferenza è "tutt’altro che coerente". Eppure, in questa fase occorre rinnovare una "azione condivisa" su diversi punti, rimarcano Cgil, Cisl e Uil.

Sul fronte politico, è Daniele Marchetti, capogruppo della Lega in Comune e consigliere regionale del Carroccio, a contestare le parole di Donini. "Il Partito democratico non giochi con le parole, perché per difendere l’autonomia della nostra Azienda sanitaria, servono prese di posizioni chiare – avverte Marchetti –. Le parole pronunciate dall’assessore regionale alla Sanità proprio su questo tema, non spazzano via i nostri timori. Ha detto che non si impediranno ragionamenti complessivi di governance e che l’autonomia di un ambito territoriale coincidente con il distretto non è in discussione". È proprio quest’ultimo punto, secondo il leghista, a destare "ulteriori preoccupazioni. Parlare di autonomia dei distretti sanitari, non significa difendere l’Azienda sanitaria imolese", protesta Marchetti, in quanto "i distretti sono sottostrutture delle Ausl. Il futuro di Imola – conclude il leghista – sarà quindi relegato a un semplice distretto, magari potenziato, ma pur sempre senza una vera e propria Azienda Usl autonoma, dovendo così sottostare comunque alle imposizioni bolognesi? I troppi giri di parole non ci tranquillizzano, anzi aumentano i nostri timori".