Ausl autonoma, l’opposizione incalza Panieri

L’opposizione incalza il sindaco Marco Panieri sul tema dell’autonomia sanitaria. L’altro giorno il primo cittadino bolognese, Matteo Lepore, è tornato infatti a parlare di Ausl unica metropolitana. E oggi le forze di minoranza presenti in Consiglio comunale a Imola pungolano il sindaco Panieri, dal quale pure non è arrivata alcuna apertura al progetto di Lepore, chiedendogli maggiore risolutezza nel difendere le sorti dell’Azienda sanitaria locale.

"Disapproviamo e condanniamo nettamente l’immobilismo del Pd imolese, del sindaco Panieri e delle consigliera titolare della commissione Sanità, che su queste vicende urgenti nemmeno si degna di convocare una adunanza ai fini ispettivi – protesta Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. Bisogna riaffermare senza indugio la necessità di una indipendenza chiara ed incondizionata della Ausl di Imola da quella di Bologna".

In casa Lega, va all’attacco anche Simone Carapia. "Chiederemo un referendum perché non si possono prendere in giro gli imolesi e gli abitanti dell’intero circondario – affonda il consigliere comunale di opposizione –. I cittadini devono potersi esprimere prima che sia troppo tardi. Non vogliamo diventare un quartiere di Bologna e soprattutto non vogliamo che qualcuno ipotizzi di trasformare il nostro ospedale in un semplice ambulatorio perché non si possiedono autorevolezza politica e istituzionale sul territorio".

Tramite Daniele Marchetti, che oltre a essere capogruppo del Carroccio in Comune è anche consigliere regionale, la Lega sollecita poi proprio la Giunta del presidente Stefano Bonaccini a "esprimere la propria opinione" sulla questione. Marchetti, contestando il "delirio di accentramento" di Lepore, attacca anche Panieri che "su questo delicato tema tentenna parlando di un confronto necessario ma fingendo di voler difendere l’autonomia dell’Ausl imolese". Tornando in Consiglio comunale, da registrare anche l’avvertimento, che parte sempre dai banchi dell’opposizione, indirizzato da Marinella Vella (lista civica Cappello) al primo cittadino: "Il sindaco Panieri arranca con le parole, dando un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Ponderi e mediti bene prima di offrirsi a un confronto politico con il Pd bolognese che rischia di vederlo perdente".