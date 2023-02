Ausl Imola, Donini: "Investiremo ancora, l’autonomia non è in discussione"

L’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini al Santa Maria della Scaletta

Imola, 11 febbraio 2023 - “Vogliamo continuare a investire su questa struttura ospedaliera". E in termini ancora più chiari: "L’autonomia di un ambito territoriale coincidente con il distretto non è in discussione, semmai stiamo discutendo su come potenziarla".

Ecco i due passaggi attraverso i quali l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini – ieri mattina a Imola per la conferenza stampa di presentazione del bilancio del primo mese di attività della chirurgia robotica al Santa Maria della Scaletta – ha allontanato le ombre su una possibile integrazione dell’Ausl con le Aziende sanitarie bolognesi.

Almeno fino alla prossima uscita estemporanea di qualche amministratore comunale emiliano disattento in materia di geografia metropolitana.

"Uniti si fa meglio, ma uniti nell’assunzione comune di responsabilità – sono le parole dell’assessore Donini –. Il tema della governance ci è stato affidato dall’assemblea legislativa regionale attraverso un ordine del giorno votato dalla maggioranza con una risoluzione per me vincolante. E che dice due cose: bisogna andare verso una progressiva integrazione tra le varie aziende territoriali e dare massimo valore all’autonomia anche con cose precise come il budget e le indicazioni dei distretti".

Detto questo, "discuteremo nelle sedi opportune valutando scenari e possibilità, costi e benefici, e faremo una proposta il più condivisa possibile ed efficace", ma come detto "l’autonomia di un ambito territoriale coincidente con il distretto non è in discussione".

Il che, prosegue l’assessore Donini, "non significa impedire ragionamenti più complessivi di governance".

In quali tempi? "Potremmo avere entro il 2023 l’unificazione di Parma e Ferrara, che già da un paio d’anni discutono e fanno progetti assieme – è la replica –. Ma non abbiamo ancora un cronoprogramma, non sono riforme che si chiudono in un quarto d’ora".

Quanto a Montecatone, "il nodo è più sciolto" in quanto, secondo Donini, quella della clinica imolese è una "eccellenza da mettere in rete con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico".

Ma le rassicurazioni dell’assessore regionale non bastano al centrodestra. "È venuto a visitare la futura Casa della salute dell’Ausl metropolitana? – affonda il leghista Simone Carapia a proposito di un possibile declassamento della sanità imolese –. Chi governa Imola intanto non vuole discutere dell’argomento autonomia in Consiglio comunale".

In questo caso, il riferimento è al fatto che l’altra sera in Aula la maggioranza ha detto no all’inversione dei lavori che avrebbe consentito di votare un Ordine del giorno sul tema presentato proprio dal Carroccio.

"Il Pd imolese non potrà fuggire in eterno – avverte il capogruppo della Lega, Daniele Marchetti, che è anche consigliere regionale –. Prima o poi i nodi verranno al pettine e i colleghi della maggioranza dovranno prendere una posizione netta".

Critiche sul fronte dell’autonomia sanitaria anche da Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), che a sua volta aveva presentato una comunicazione urgente per parlare dell’argomento ritenuta però "non ammissibile" dagl i uffici comunali.

Secondo Vacchi "è imbarazzante il fatto che il Pd insista a volere imbavagliare le opposizioni, e in particolare il centrodestra, sul tema delicato e urgente dell’autonomia della Ausl imolese e di quelle che sembrerebbero ingerenze metropolitane e bolognesi in materia sanitaria".