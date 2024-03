Ausl Bologna, Ambulatorio 'Bimbi in forma' combatte l'obesità infantile con successo

Ausl in prima linea contro l’obesità. In occasione della recente Giornata mondiale internazionale dedicata al tema, il 4 marzo, l’Azienda sanitaria ricorda infatti l’attività dell’ambulatorio ‘Bimbi in forma’ per contrastare un fenomeno che incide profondamente sullo stato di salute. L’obesità si accompagna infatti a importanti malattie quali il diabete mellito di tipo 2, l’ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica e altre condizioni morbose. L’ambulatorio ‘Bimbi in forma’ è dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni in condizione di sovrappeso e obesità segnalati dai pediatri. L’ambulatorio, diretto dalla dottoressa Laura Serra (direttrice del reparto Pediatria e Nido) è costituito da un team multidisciplinare composto da un pediatra con competenze endocrinologiche, un medico dello sport, una dietista, un chinesiologo e una psicologa. L’ambulatorio si prefigge di migliorare le abitudini alimentari dei più piccoli (colazione assente o non adeguata, consumo frequente di bevande zuccherate ed alimenti ad alta densità energetica...) coinvolgendo attivamente tutta la famiglia; di incentivare il movimento quotidiano attraverso il gioco, con lo scopo di raggiungere una media di 60 minuti al giorno di movimento come raccomandato dall’Oms per questa fascia di età. Ovviamente è fondamentale ricercare e ottenere la collaborazione dei genitori.

All’ambulatorio si accede tramite la segnalazione da parte del pediatra di libera scelta. In casi particolari l’accesso può essere effettuato con accordi diretti tra il medico curante (pediatra o medico di base) o altro medico specialista e l’équipe dell’ambulatorio, mentre non è previsto accesso diretto su richiesta dei pazienti né prenotazioni tramite Cup le prestazioni sono gratuite.

Da ottobre 2018 ad oggi hanno iniziato il percorso, composto da una visita approfondita e cinque controlli, 175 bambini (79 bambine e 96 bambini) tra i 6 e i 12 anni di età. Dei bambini che hanno portato a termine il percorso il 59% ha ottenuto un calo significativo dell’indice di massa corporea.

"Abbiamo raggiunto un buon obiettivo – spiegano i professionisti dell’ambulatorio – e abbiamo notato che svolgere due volte a settimana uno sport strutturato non è sufficiente per mantenersi in normopeso. C’è bisogno di una attività continua: una media di un’ora al giorno di movimento può essere raggiunta con 5-10 minuti sparsi nell’arco della giornata (andare a scuola a piedi/in bici, scegliere le scale invece che l’ascensore, fare delle pause attive ogni ora di attività sedentaria, fare giardinaggio/aiutare nei lavori domestici) oltre che giocare muovendosi".