Ausl e tumore al seno. Ogni anno assistiti 200 nuovi pazienti: "La chiave è prevenire"

Duecento nuovi ingressi ogni anno nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali della mammella organizzati dall’Ausl. I pazienti arrivati da tutti i canali (mammografia clinica o di screening, assistiti di altre aziende...) nel 2021 sono stati infatti 216, mentre 195 (di cui quattro uomini) nel 2022. Il dato è emerso durante l’iniziativa che si è svolta giovedì sera in occasione della ‘Giornata mondiale dedicata alla lotta contro il tumore al seno’. Obiettivo dell’incontro pubblico, che si è tenuto nel corso della prima parte della seduta del Consiglio comunale, è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza alla cultura della prevenzione e ribadire l’importanza dell’adesione agli screening oncologici.

"La prevenzione dei tumori passa attraverso stili di vita sani e l’adesione agli screening oncologici", ricorda il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani. "La chiave essenziale è quella dell’investimento sulla prevenzione", ribadisce Nicolas Vacchi, vicepresidente dell’Aula di piazza Matteotti. "La prevenzione e la cura si nutrono di un mangime comune, la ricerca – aggiunge Daniela Spadoni, assessora al Welfare –. Sappia la politica, sappiano i governi, che se non si investe sulla ricerca per la cura, ma anche per una migliore determinazione e puntualità delle azioni di prevenzione, non si riconosce la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, di ogni individuo senza distinzione alcuna".

Agli interventi istituzionali sono seguiti quelli di Francesco Rivelli (Lilt), che ha sottolineato l’importanza di una collaborazione sempre più stretta fra la sanità pubblica e il mondo delle associazioni impegnate nella lotta contro i tumori, Margherita De Lillo (responsabile screening oncologico dell’Ausl) ed Elisabetta Melegari (oncologa referente per la patologia della mammella dell’Ausl).

Attivo dal 1998, secondo protocollo regionale, il programma di screening mammografico dell’Ausl di Imola è rivolto alle donne dai 50 ai 69 anni. A partire dal 2011 è destinato a tutte le donne residenti e domiciliate di età compresa tra i 45 e i 74 anni (popolazione ‘bersaglio’ di 30mila donne con adesione del 72,2% a fronte di una media del 71,5% in Emilia-Romagna). Le donne vengono coinvolte attraverso un invito attivo (lettera o invito sul fascicolo sanitario elettronico) a eseguire una mammografia o test di primo livello. Se il test risulta nella norma, si riceve una nuova lettera d’invito dopo un anno tra i 45 e i 49 anni, dopo due tra i 50 e i 74.

Nei casi in cui venga riscontrato un sospetto o accertato tumore della mammella la donna entra nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale dell’Ausl, che ha l’obiettivo di completare la diagnosi e concordare la terapia e i controlli con un approccio multidisciplinare che coinvolge tutte le figure professionali che prenderanno in cura la donna: care manager, radiologo, anatomopatologo, genetista, oncologo, psiconcologo, chirurgo, chirurgo plastico, radioterapista, fisiatra.