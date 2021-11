Imola, 8 novembre 2021 - Gestire il rischio e la sicurezza delle cure in campo sanitario significa ridurre sensibilmente il verificarsi di danni o eventi avversi correlati con le prestazioni eseguite sui pazienti. Competenze che, nell’Ausl di Imola, fanno capo allo staff di Governo Clinico a supporto della direzione aziendale. Al timone del ‘risk management’ dell’unità imolese c’è la dottoressa Giulia Pieri.

Dottoressa, quali sono gli obiettivi del comparto che lei guida?

"La funzione del ‘risk manager’ è quella di promuovere all’interno dell’Ausl la diffusione della cultura, della sicurezza e l’implementazione degli strumenti per la gestione del rischio clinico. Un’attività trasversale a tutta l’azienda, non si esaurisce all’interno dell’ospedale".

Un settore esasperato dalle sollecitazioni pandemiche.

"L’emergenza si è abbattuta su tutti i fronti aziendali con un impatto drammatico. Da un lato le problematiche connesse al rischio infettivo, dall’altro la necessità di mantenere elevata l’attenzione sulla prevenzione e sulla gestione di tutte le altre tipologie di rischio che non sono sparite di fronte al Covid-19".

Tornano alla mente le tragiche istantanee negli ospedali di inizio pandemia.

"L’incidenza sulla gestione del rischio infettivo è stata preponderante. Una serie di criticità molto serie, tra le quali la carenza dei dispositivi di protezione individuale per il personale. Ognuno ha cercato di dare una mano dove c’era bisogno, anche al di fuori della propria funzione ordinaria".

E adesso, dopo quasi due anni?

"La situazione rimane molto impegnativa perché non possiamo abbassare il livello di allerta e attenzione sul fronte Covid-19. Abbiamo ripreso il flusso ordinario di attività: da quelle sanitarie ed assistenziali al coordinamento nell’ambito del risk management".

Uno scenario scandito da un virus inedito per l’epoca moderna.

"Non avevamo dati da analizzare legati a precedenti esperienze. L’evento più simile è stata l’influenza spagnola del 1918-1920 ma in un contesto storico e sociale ben diverso. La pandemia ha messo alla prova la nostra preparazione all’emergenza in un quadro di inevitabilmente incertezza e massima variabilità".

Quindi, cosa occorre?

"Una grande capacità di reazione anche al cospetto dei fattori non controllabili".

I primi rischi da valutare nell’assistenza ad un paziente con infezione da Sars-CoV-2?

"Preparare al meglio le strutture e gli operatori sanitari per intervenire sul paziente in modo da essere protetti dal rischio di contagio. Poi, proteggere anche eventuali altri pazienti e utenti presenti nella struttura".

Fondamentali i dispositivi di protezione individuale.

"Soprattutto il loro corretto utilizzo a seconda della prestazione effettuata e del setting di assistenza. Ci siamo dotati di specifiche procedure per codificare le corrette modalità di intervento a seconda dei casi. Alcune procedure sono state, e probabilmente saranno, oggetto di revisione in seguito all’evoluzione della pandemia".

Riorganizzate, praticamente, tutte le sincronie aziendali.

"Si sono attuati interventi di rapido adattamento attraverso una profonda riorganizzazione a livello aziendale. Come sistema-azienda abbiamo reagito in modo efficace e tempestivo attraverso una forte integrazione tra le diverse competenze".

E un super lavoro dell’Unità di crisi...

"Una realtà costituita da tutte le pertinenze necessarie per analizzare ed affrontare i diversi aspetti dell’emergenza. Abbiamo messo in campo, per quanto possibile, una strategia d’anticipo rispetto agli eventi. Un gruppo multiprofessionale e interdisciplinare capace di valutare insieme le criticità per effettuare un’analisi comprensiva e giungere a decisioni coordinate e condivise".

Esiste il rischio zero in ambito sanitario?

"No. Adottiamo tutti gli strumenti disponibili per ridurlo e per quanto possibile minimizzarlo ma non è possibile azzerarlo".

La sanità cittadina ha dato prova di assoluta efficienza.

"Siamo all’interno di un sistema sanitario regionale tra i più avanzati a livello nazionale ed internazionale. Sistemi informativi rodati per la pianificazione aziendale, consolidato coordinamento tra la Regione e le singole unità, investimenti continui sulle sinergie su scala provinciale e di area vasta per garantire servizi secondo una logica di appropriatezza".

E il futuro?

"Ci sono sempre margini di miglioramento e, purtroppo, l’emergenza pandemica ha frenato la realizzazione di alcuni obiettivi. Stiamo adottando tutte le risorse disponibili ma contiamo molto sul contributo della spinta propulsiva derivante dal Pnrr".