Ausl in prima linea . Vaccinazioni anti-Covid. Open day mercoledì all’ospedale vecchio

Una giornata dedicata alla vaccinazione anti-Covid senza prenotazione. È quella organizzata mercoledì 13 dicembre dall’Ausl negli ambulatori di Igiene pubblica al primo piano dell’ospedale vecchio (accesso da viale Amendola, 8). L’appuntamento con l’open day, fortemente voluto dalla Regione, è dalle 9 alle 18 per tutti i maggiorenni non ancora vaccinati. L’Azienda ricorda di portare con sé la tessera sanitaria o codice fiscale e un documento di identità, entrambi in corso di validità.

Insomma, nonostante Imola e il resto dell’Emilia-Romagna si confermino tra le prime in Italia sia per la campagna vaccinale anti-Covid per quella contro l’influenza stagionale, occorre accelerare per mettere in sicurezza i più fragili. E questo perché, come ormai chiaro a tutti, il virus Sars-Cov-2 sta nuovamente circolando in maniera massiccia.

"I dati sulle campagne vaccinali sono positivi, e anche per il Covid siamo tra i primi in Italia, ma proprio su questo fronte occorre accelerare per mettere in sicurezza soprattutto i più fragili– commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Tra novembre e gennaio il numero di ingressi nei Pronto soccorso per patologie respiratorie è sempre molto alto, anche a causa dell’influenza, ma il picco è atteso nelle prossime settimane: il Covid ha ripreso a circolare, e quest’anno nei PS si stanno aggiungendo molti pazienti non vaccinati, che influiscono sull’operatività dei reparti dedicati alle emergenze. Per questo rinnoviamo l’appello: è estremamente importante vaccinarsi, per sé stessi, per la comunità e anche per non aggravare il carico degli ospedali".

In Emilia-Romagna, secondo i dati diffusi nei giorni scorsi dalla Regione, il vaccino antinfluenzale è stato somministrato fin qui a 722.314 persone, nel 93% dei casi dai medici di medicina generale. Risulta coperto dal vaccino il 42% della popolazione con più di 60 anni. Anche la popolazione a rischio tra i 7 e 59 anni è ben protetta: si sono vaccinate 2.579 donne in gravidanza, 16.383 operatori sanitari, 97.554 persone appartenenti a varie categorie a rischio.

Sempre a livello regionale, finora si sono vaccinate contro il Covid oltre 185mila persone, nell’85% dei casi dai propri medici curanti. Negli altri casi sono intervenuti i pediatri di libera scelta, le farmacie, le strutture ospedaliere o i centri vaccinali.