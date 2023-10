Ausl, primari precari : "Troppi ad interim e facenti funzioni . Serve più stabilità"

di Enrico Agnessi

Troppi primariati coperti grazie a incarichi ad interim o ricorrendo a professionisti facenti funzioni. A lanciare l’allarme, per quanto accade in Ausl, è Giuseppe Rago, coordinatore confederale Uil Emilia-Romagna per Imola e circondario. Ben 16 al momento, secondo i calcoli del sindacalista, le soluzioni di questo tipo. Troppe, a fronte di un’organizzazione che conta in tutto una trentina di reparti. Tra l’altro, in cinque casi su 16 il nominativo coincide con quello di unico dirigente, vale a dire il direttore sanitario Andrea Neri.

In totale sono tre gli incarichi di guida di unità operativa ricoperti ad interim: Medicina legale (Neri), Distretto (Neri) e Dipartimento amministrativo e tecnico (Maria Teresa Donattini). Tredici, invece, quelli affidati a facenti funzioni: Contabilità e finanza (Roberto Labanti); Igiene veterinaria (Geremia Dosa); Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (Donatella Nini); Dipartimento cure primarie (Neri); struttura semplice dipartimentale Area della non autosufficienza (Neri); coordinamento Attività prevenzione di competenza del dipartimento cure primarie (Neri); Gastroenterologia (Pietro Fusaroli); Medicina riabilitativa (Donatella Brillanti Ventura); Nefrologia e Dialisi (Mario Renato Rapanà); Pediatria e Nido (Laura Serra); Oculistica (Rocco de Fazio); Anatomia Patologica (Maurizio Puccetti).

"L’intera struttura Ausl continua a non dotarsi di un gruppo dirigente non in pianta stabile – protesta Rago –. In molti casi, pur prevedendo la norma che tale forma di incarico sia temporanea, lo stesso è stato prorogato ben oltre il limite dei 12 mesi. Sembra quasi ci sia la volontà di non volere dare stabilità alla struttura Ausl di Imola nella sua interezza. Senza dimenticare che anche vari incarichi di primario sono condivisi al 50% con le strutture bolognesi".

L’andazzo non piace dunque al numero uno della Uil imolese. "Il futuro è quantomeno poco chiaro – attacca Rago –. Non vediamo stabilità e voglia di consolidamento, ma l’unica logica che balza agli occhi è quella del risparmio dei costi. Sì perché è bene sapere che un incarico ad interim o come facente funzione non viene retribuito come dovrebbe essere contrattualmente. Nel primo caso (ad interim) al 20% del valore complessivo, mentre come facente funzione dopo i primi due mesi svolti senza riconoscimento di indennità dal terzo si percepisce una indennità mensile pari a 535,05 euro a cui viene abbinata una indennità di sostituzione per ulteriori 267,52 euro. E anche in questo caso andiamo ben al di sotto di quanto dovuto contrattualmente per l’incarico".

Insomma, senza voler mettere in dubbio in alcun modo le capacità dei professionisti di cui sopra, almeno agli occhi del sindacalista il disegno appare chiaro. "A pensar male si fa peccato, ma probabilmente ci abbiamo preso nel pensare che l’asse sanitaria imolese spinge e anche forte per uno slittamento sul fronte bolognese", affonda Rago, che per ribadisce il sospetto di "scarsa volontà di stabilizzazione della struttura che comporta sempre più allontanamenti da parte dei professionisti verso altri lidi piú consolidati". Il tutto "con le logiche ricadute sui servizi erogati – conclude Rago – con una implicita spinta a doversi rivolgere alle strutture private".