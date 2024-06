Ausl, riabilitazione da casa. La donazione dei Rotary

Donati dai Rotary Club di Bologna all’Usl due dispositivi, dal valore di 10mila euro, per la tele-riabilitazione dei pazienti seguiti da remoto dai professionisti dell’Irccs, l’Istituto scienze neurologiche. I due kit sono di ultima generazione per la tele-riabilitazione. La cerimonia di consegna, svoltasi nella biblioteca storica dell’Ospedale Bellaria, ha visto la partecipazione dei Club Rotary del Gruppo Felsineo, con capofila la presidente Ar 2023-2024 Patrizia Farruggia del Rotary Club Bologna Valle del Savena. A ricevere la donazione – che permette di svolgere diverse tipologie di riabilitazione direttamente da casa – Paolo Bordon, direttore generale all’azienda Usl di Bologna, il professor Raffaele Lodi, direttore scientifico dell’Irccs di Bologna, e la dottoressa Giada Lullini, referente per la tele-riabilitazione all’Irccs dell’azienda Usl di Bologna.

"Questi kit rappresentano una svolta nel campo della riabilitazione – ha spiegato la dottoressa Lullini –. Il sistema Vrrs permette ai pazienti di eseguire esercizi riabilitativi motori, cognitivi e logopedici direttamente da casa, con il supporto remoto in real-time dei terapisti".

I kit casalinghi vengono forniti ai pazienti per una media di circa quattro settimane, consentendo la presa in carico in tele-riabilitazione di circa 120 pazienti all’anno, a fronte della strumentazione di cui oggi dispone l’istituto. Farruggia ha spiegato: "Quando abbiamo saputo del lavoro innovativo della dottoressa Lullini ho subito pensato che il Rotary potesse contribuire in modo significativo attraverso i fondi distrettuali e internazionali. Questo contributo aiuterà più persone con disturbo cognitivo a migliorare la propria qualità della vita". Bordon ha ringraziato il Rotary per la generosa donazione e ha ribadito l’importanza della collaborazione tra enti per il progresso dell’assistenza: "L’Usl di Bologna è all’avanguardia nella tele-riabilitazione e questa donazione ci permette di ampliare ulteriormente i nostri servizi". Anche il professor Lodi ha spiegato che la "la donazione del Rotary Club rappresenta un passo fondamentale nel nostro continuo impegno per l’innovazione e l’eccellenza nel campo della riabilitazione neurologica".