"Ausl, rivedere l’assegnazione dei compiti"

Il monito della Corte dei conti, che dopo aver analizzato il bilancio consuntivo 2023 dell’Ausl ha esortato nei giorni scorsi l’Azienda sanitaria a prestare più attenzione a debiti pregressi, al pagamento delle fatture, alle spese farmaceutiche e alle consulenze, è stato raccolto e rilanciato ieri da Fratelli d’Italia. "I debiti verso i fornitori delle aziende sanitarie locali, come quella di Imola, sono spesso legati a ingenti somme di denaro che le aziende sanitarie non riescono a saldare, creando problemi di liquidità per le aziende private e pubbliche e mettendo a rischio la continuità dei servizi – sottolineano Marta Evangelisti e Simone Carapia, capogruppo dei meloniani rispettivamente in Regione e al Circondario –. Questo non è dovuto solamente all’aumento della spesa sanitaria e all’implementazione di politiche di austerità, ma anche a una gestione che non è stata efficiente ed efficace, contribuendo a un aumento dei debiti con conseguenti contenziosi, nei quali le aziende che non vengono pagate ricorrono alle vie legali per riscuotere il credito". Quanto alla spesa farmaceutica e a quella per dispositivi medici, i due esponenti di opposizione parlano di una "situazione critica e preoccupante che va attenzionata e controllata". Venendo infine agli incarichi esterni, "è necessario rivedere l’assegnazione dei compiti – proseguono Evangelisti e Carapia –, ottimizzare i processi, focalizzarsi sulla formazione e sullo sviluppo interno e creare un ambiente di lavoro più motivante". Detto questo, "dopo questa gestione presa di mira anche dalla Corte dei conti – concludono da FdI – bisogna iniziare a prendere dei provvedimenti seri e concreti".