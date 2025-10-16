Strade, attesa infinita

Matteo Naccari
Strade, attesa infinita
Imola
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gianluca SoncinMamma recordMigliori ricercatoriNegozi storiciTruffa anziana sventataCastagne 2025
Acquista il giornale
Cronaca"Ausl, rivedere l’assegnazione dei compiti"
16 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. "Ausl, rivedere l’assegnazione dei compiti"

"Ausl, rivedere l’assegnazione dei compiti"

Il monito della Corte dei conti, che dopo aver analizzato il bilancio consuntivo 2023 dell’Ausl ha esortato nei giorni scorsi...

Il monito della Corte dei conti, che dopo aver analizzato il bilancio consuntivo 2023 dell’Ausl ha esortato nei giorni scorsi...

Il monito della Corte dei conti, che dopo aver analizzato il bilancio consuntivo 2023 dell’Ausl ha esortato nei giorni scorsi...

Per approfondire:

Il monito della Corte dei conti, che dopo aver analizzato il bilancio consuntivo 2023 dell’Ausl ha esortato nei giorni scorsi l’Azienda sanitaria a prestare più attenzione a debiti pregressi, al pagamento delle fatture, alle spese farmaceutiche e alle consulenze, è stato raccolto e rilanciato ieri da Fratelli d’Italia. "I debiti verso i fornitori delle aziende sanitarie locali, come quella di Imola, sono spesso legati a ingenti somme di denaro che le aziende sanitarie non riescono a saldare, creando problemi di liquidità per le aziende private e pubbliche e mettendo a rischio la continuità dei servizi – sottolineano Marta Evangelisti e Simone Carapia, capogruppo dei meloniani rispettivamente in Regione e al Circondario –. Questo non è dovuto solamente all’aumento della spesa sanitaria e all’implementazione di politiche di austerità, ma anche a una gestione che non è stata efficiente ed efficace, contribuendo a un aumento dei debiti con conseguenti contenziosi, nei quali le aziende che non vengono pagate ricorrono alle vie legali per riscuotere il credito". Quanto alla spesa farmaceutica e a quella per dispositivi medici, i due esponenti di opposizione parlano di una "situazione critica e preoccupante che va attenzionata e controllata". Venendo infine agli incarichi esterni, "è necessario rivedere l’assegnazione dei compiti – proseguono Evangelisti e Carapia –, ottimizzare i processi, focalizzarsi sulla formazione e sullo sviluppo interno e creare un ambiente di lavoro più motivante". Detto questo, "dopo questa gestione presa di mira anche dalla Corte dei conti – concludono da FdI – bisogna iniziare a prendere dei provvedimenti seri e concreti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata