Ausl, Sabrina Gabrielli direttrice assistenziale

Sabrina Gabrielli è la prima direttrice assistenziale dell’Ausl. Classe 1965, castellana, infermiera dal 1984 e a Imola dal febbraio 1994, entra in servizio oggi. Quella di Gabrielli è una lunga carriera professionale nell’Azienda sanitaria imolese che l’ha vista coordinatrice assistenziale di vari reparti prima, e direttrice infermieristica poi, per arrivare alla nomina, nel 2019, di responsabile della struttura semplice dipartimentale Case della comunità e ospedale di comunità.

Come definito dalle direttive regionali, il compito della direttrice assistenziale è, tra l’altro, quello di "ricercare gli assetti organizzativi più adeguati a dare risposta all’evoluzione dei bisogni della popolazione, creare sinergie e relazioni tese alla garanzia e ottimizzazione dei percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali". "Gabrielli è una valida professionista, molto stimata in azienda – afferma il direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi –. Siamo certi che saprà mettersi in gioco al meglio anche per questa nuova sfida perché ha tutte le competenze professionali ed umane necessarie. Sarà affiancata dalla direzione infermieristica e tecnica che mantiene inalterate le proprie funzioni di direzione tecnica trasversale".