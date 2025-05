Ausl, servizi ridotti per l’estate . Si ferma l’ambulanza ‘Imola 42’ . Rago (Uil): "Territorio sguarnito"

Non solo la chiusura di vari settori dell’ospedale, la sospensione di alcuni servizi e la consueta riduzione dell’attività chirurgica nonché dei posti letto nei reparti del Santa Maria della Scaletta. L’arrivo del periodo delle ferie estive, contrattualmente previste dal 1° giugno al 30 settembre, porta con sé in casa Ausl anche la soppressione, per i quattro mesi di cui sopra, dell’ambulanza ‘Imola 42’. Si tratta, come ormai noto, dell’automezzo rientrato in servizio lo scorso 17 febbraio, dopo essere rimasto fermo in garage da metà dicembre 2024 per carenza di personale infermieristico. E che, in vista dell’estate, torna dunque ai box. Un taglio che va "a discapito dei tempi di intervento", protesta Giuseppe Rago, coordinatore locale della Uil, che segue la vicenda ormai da mesi.

L’ambulanza venne infatti introdotta a dicembre 2022 per sostenere l’attività degli altri due mezzi operativi nel circondario, ma in questi due anni e mezzo più volte è rimasto con il motore spento. E questo nonostante la Uil, e le forze politiche di opposizione (FdI e Lega in testa), abbiano chiesto a più riprese ai vertici dell’Azienda sanitaria locale di non rinunciare a ‘Imola 42’, ricordando come tale mezzo faccia parte della rete di emergenza territoriale del 118 per tutto il resto dell’anno.

"Potrebbe tranquillamente essere attiva utilizzando, come abbiamo ampiamente specificato in passato, dotandola di un equipaggio formato da due autisti a cui si affiancherebbe l’auto medica con infermiere e medico a bordo – protesta Rago –; ma ancora una volta la direzione predilige sguarnire il territorio".

Non è solo la questione ambulanza, però, a far storcere il naso al numero uno della Uil imolese. Nonostante l’annunciata riduzione dei servizi, in casa Ausl rimane infatti il problema (ormai cronico) della carenza di personale. In questo caso, Rago porta all’attenzione dei vertici dell’Azienda sanitaria imolese le numerose assenze tra infermieri e operatori socio-sanitari mai sostituite, nonché l’altrettanto annoso problema dello smaltimento delle ferie dei dipendenti. "Il personale nel 2024 ha sempre potuto usufruirne in misura ridotta a quelle maturate – ricorda il sindacalista –. Gli infermieri hanno maturato in media 52,62 giorni, usufruendone per 31,6 e residuandone 21,02. Gli operatori socio-sanitari, a fronte di una maturazione media per 46,17 giorni, ne usufruisce per 32,29 residuandone 13,88. Giorni che, ovviamente, vanno a sommarsi ai residui degli anni precedenti".