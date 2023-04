Ausl, sos dei sindacati "Il personale non basta"

"Una grave situazione di criticità di personale che permane senza tregua". La denunciano, a proposito di quanto accade in casa Ausl, Erika Ferretti (Fp Cgil), Stefano Franceschelli (Cisl Fp) e Giuseppe Rago (Uil Fpl).

"Stiamo ricevendo innumerevoli segnalazioni da parte dei lavoratori per l’aumento dei carichi di lavoro", spiegano i sindacati in riferimento ai reparti Medicina A, Medicina B, Ortopedia, Lungodegenza, Sala Operatoria e Centrale di sterilizzazione.

"Modifiche continue sui turni, ferie programmate negate, l’istituzione di turni dove non vengono garantite le undici ore di riposo giornaliere", segnalano ancora Cgil, Cisl e Uil. E aggiungono: "Operatori che vengono richiamati in servizio nonostante non sia attivo l’istituto della reperibilità, continue richieste di salti di riposo e richieste di doppi turni che incidono con un aumento importante dello straordinario".

Tutto questo, è sempre la linea di Cgil, Cisl e Uil, "ricade sulla qualità dei servizi e sul continuo allungamento dei tempi di attesa, creando disagio ai cittadini che in questi due anni di pandemia si sono visti allungare i tempi per gli interventi e per le visite specialistiche". Da qui la richiesta dei sindacati di prendere "con urgenza ogni provvedimento per la salvaguardia psicofisica del personale e degli istituti contrattuali, per non mettere a rischio la sicurezza di lavoratori e cittadini".

L’appello per uno "sforzo e un impegno concreto e urgente" è rivolto alle istituzioni. In particolare al sindaco Marco Panieri, che ha la delega alla Sanità, i sindacati chiedono di farsi "promotore" dell’istanza in Ctss e nei confronti della Regione. All’Ausl, Cgil, Cisl e Uil domandano invece di "quantificare oggettivamente i fabbisogni di personale e la pianificazione dell’organizzazione dei servizi e reparti per permetterne un’adeguata gestione nel periodo estivo garantendo al contempo le ferie al personale".

Le sopracitate richieste sono necessarie, secondo i sindacati, "anche per valutare gli strumenti che la Direzione mette a disposizione dei coordinatori infermieristici per provvedere alla copertura del personale assegnato e la conseguente predisposizione della turnistica a garanzia di un’efficiente assistenza sanitaria".

Le assunzioni fatte fino a oggi, d’altra parte, "risultano insufficienti per garantire l’assistenza sanitaria", assicurano Cgil, Cisl e Uil. E concludono: "Se non avremo risposte in tempi brevi a queste nostre richieste, intensificheremo la mobilitazione avviata il 3 marzo 2023 a difesa della sanità pubblica e dell’autonomia dell’Ausl di Imola dove le nostre richieste prioritarie erano e sono a tutt’oggi: ‘No alla riduzione del turnover e alla riduzione degli organici’". Un avviso a cui le istituzioni non potranno restare totalmente sorde.