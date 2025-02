Ausl, targa di ringraziamento per Rossi

Domani pomeriggio, nel corso della seduta del Consiglio comunale che inizierà alle 16.30, l’amministrazione municipale assieme all’intera Aula di piazza Matteotti consegnerà all’ex direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi, una targa di ringraziamento a nome della città. "Un riconoscimento istituzionale per il contributo offerto in oltre dieci anni di impegno alla guida dell’Azienda sanitaria locale – spiegano dal Comune –, a servizio della comunità e del territorio".

La consegna della targa avverrà nell’Aula consiliare, "coinvolgendo simbolicamente l’intera città in questo momento di gratitudine per il lavoro svolto a sostegno della sanità pubblica", proseguono dal Municipio. A fine gennaio Rossi ha lasciato la guida dell’Ausl imolese (incarico assunto a dicembre 2015, quando era già direttore sanitario) ad Agostina Aimola per diventare direttore generale del Rizzoli di Bologna. "Sono stati anni straordinari e complessi, durante i quali ha affrontato sfide senza precedenti: dalla gestione della pandemia al caro-energia, dalle alluvioni al ritorno di grandi eventi sportivi nel nostro territorio – ha ricordato nei giorni scorsi il sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario –. In ciascuna di queste occasioni, Rossi ha contribuito in modo determinante, dimostrando professionalità e dedizione. Insieme a lui, è stato in prima linea tutto il personale medico e sanitario".

A giugno 2020 Rossi ha ricevuto, per tutto il personale dell’Ausl, il Grifo Città di Imola da parte del commissario straordinario Nicola Izzo. "Quella scelta ha rappresentato un momento significativo per tutti noi", ha sottolineato Panieri.