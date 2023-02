Ausl unica, il dibattito continua La Lega lancia un referendum

Un referendum per far esprimere i bolognesi sul progetto di azienda unica metropolitana. E per chiedere, in particolare agli imolesi, se vogliono mantenere la loro autonomia. A lanciare l’idea è il consigliere metropolitano e comunale a Imola della Lega Simone Carapia, che si rivolge alle altre forze di minoranza. “Invito le opposizioni imolesi a farsi carico di un referendum che possa fare decidere il territorio e i cittadini – afferma Carapia – questo dibattito tra le istituzioni bolognesi e regionali è partito in sordina, ma ha subito una forte e non casuale accelerazione. E non ci vorremmo trovare, vista l’apatia interessata o meno di chi governa la città, a cose fatte".

Carapia sottolinea che il Pd a Imola "l’ultima volta ha perso pochi anni fa grazie anche alla mancanza di chiarezza sull’autonomia e sul futuro della nostra azienda sanitaria locale". Secondo la Lega imolese, invece, "la nostra autonomia sanitaria non è in svendita. E se qualcuno ha in mente di trasformare Imola, con le sue eccellenze produttive e la sua comunità, in un quartiere di Bologna, si sbaglia di grosso".

Carapia se la prende con la Giunta Panieri. "Con dei ‘ni’ non si salva l’autonomia della sanità imolese – afferma il consigliere del Carroccio – e non si mettono dei freni al progetto bolognese di fagocitare l’Ausl di Imola. Se ci fossero stati sindaci come Marchignoli e Solaroli si sarebbero già messi di traverso. Invece Panieri pare non voglia contraddire il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, perché tiene molto alla carica di vicepresidente metropolitano e alla sua carriera. In questa vicenda, sostiene dunque Carapia, "colpisce il fatto che Imola pare rimanere fuori dal dibattito. Per noi e il nostro territorio decidono altri e questo è inconcepibile", insiste il leghista.

L’Azienda sanitaria unica a livello metropolitano ha fatto capolino anche al convegno organizzato ieri dall’Ordine dei medici. L’Azienda unica potrebbe dare "problemi" dal punto di vista organizzativo. A dubitare del progetto è Luigi Bagnoli, presidente dell’Ordine provinciale dei medici: "Credo che un’unica Azienda sicuramente ponga dei grossi problemi dal punto di vista dimensionale – ragiona Bagnoli –, si può fare tutto a questo mondo, ma bisogna anche chiedersi, da un punto di vista organizzativo e della soddisfazione di chi lavora all’interno, se questo è opportuno o meno. Sicuramente per alcune parti ha anche un senso, penso alla medicina di servizio, alle radiologie e agli esami del sangue per esempio. Ma sul resto faccio fatica a pronunciarmi".