Ausl verso la normalità Il direttore Rossi: "L’attività chirurgica ai livelli pre-Covid"

di Enrico Agnessi

L’attività chirurgica dell’Ausl di Imola è tornata ai livelli pre-Covid. Lo annuncia il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Andrea Rossi, intervenuto l’altra sera in commissione consiliare. "Dopo due anni in cui l’attenzione è stata rivolta alla malattia, con un rallentamento dell’attività chirurgica, nel 2022 si è tornati ai livelli pre-pandemici – spiega Rossi –. Abbiamo traguardato una soglia importante, quella degli 11mila interventi tra regime ordinario e chirurgia ambulatoriale".

Come ricostruito dal direttore generale dell’Ausl, il 20% delle operazioni è eseguita oggi con una qualche tecnica mini-invasiva, della quale beneficiano pazienti e professionisti, che ha la sua punta di diamante nella chirurgia robotica entrata per la prima volta nelle scorse settimane all’ospedale Santa Maria della Scaletta grazie a un investimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Tutto bene, dunque? Non proprio. Giuseppe Rago, coordinatore Uil Fpl Imola e circondario, tratteggia un quadro molto meno edificante. "Mentre continuiamo a leggere commenti entusiastici e che possiamo anche condividere sulla spinta positiva che apporta l’attività computerizzata chirurgica, non possiamo evitare di rimarcare le segnalazioni che il personale del blocco sale operatorie ormai quotidianamente ci inviano", riferisce il sindacalista.

La lista dei problemi elencati da Rago è lunga. Il numero uno della Uil Fpl territoriale porta all’attenzione dell’Ausl la "richiesta di progressione economica e di indennità professionale e crediti formativi". E poi punta il dito contro le chiamate in pronta disponibilità. "Persiste l’elevato numero di reperibilità mensili e di ore lavorate in reperibilità – protesta Rago – specialmente negli sforamenti sala serali e fine settimana a carico di Ortopedia, ChirurgiaUrologia e Gastroenterologia con carichi di lavoro insostenibili per il personale".

Poi ci sono le criticità legate proprio all’attività di chirurgia robotica. "A gennaio è iniziata non con poche difficoltà, la formazione è avvenuta in modo improvvisato e parziale, nonostante il personale non fosse pronto ad affrontare l’imminente inizio dell’attività, ha dimostrato piena collaborazione e coesione affinché la programmazione degli interventi robotici partisse", riferisce Rago. E aggiunge: "Peccato che ci si sia bellamente dimenticati di fornirgli gli adeguati strumenti di formazione come personale dedicato alla nuova specialistica di chirurgia robotica mini invasiva ad elevata complessità tecnologica ed assistenziale, per tutto il personale del blocco operatorio". Insomma, secondo la Uil, serve un cambio di passo "L’Ausl di Imola si è dotata di una Ferrari, ma gli autisti e i meccanici vanno preparati e soprattutto qualificati professionalmente e economicamente altrimenti – conclude Rago – il Gran premio non lo si vince".