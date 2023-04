Autismo, le sfide delle famiglie L’impegno contro l’indifferenza raccontato al Premio Garbesi

Prima edizione al teatro comunale Stignani per il Premio Marina Garbesi, la giornalista di Repubblica scomparsa due anni fa. Una serata speciale che ha accomunato un artista, un giornalista e un commentatore sportivo. Tre padri di ragazzi autistici uniti dalla volontà di rendere effettiva la consapevolezza della condizione dei loro figli e delle 600mila persone di ogni età che in Italia la condividono. Stefano Belisari, in arte Elio delle Storie Tese, Gianluca Nicoletti e Domenico Pesacane (Mimmo Pesce per gli ascoltatori di Tele Lombardia), si sono ritrovati per

ritirare il Premio, istituito in collaborazione con il Comune di Imola e con il patrocinio tra gli altri di Repubblica e Sabato Sera, da Ludovico, giovane uomo autistico “non parlante”, figlio ventiquattrenne della giornalista scomparsa, per promuovere un’informazione corretta sulla disabilità. Per la sezione Graphic Novel il riconoscimento è andato invece a Leila Marzocchi per il suo “L’ombra non è mai così lontana” (Oblomov). Premio speciale per i ragazzi del progetto il Tortellante di Modena, con il suo fondatore Massimo Bottura in prima linea. "Grazie a tutti e soprattutto a Ludovico, motore del nostro impegno per Marina – ha sottolineato il sindaco Panieri –. Ognuno deve fare la propria parte per promuovere l’inclusione dei più fragili".

"Le idee che promuoviamo sono dettate dalla disperazione circa il sentimento di solitudine che proviamo noi genitori di ragazzi autistici", ha spiegato invece Belisari. Concetto ribadito anche da Nicoletti che ha aggiunto: "Il problema è far ascoltare la propria voce e rompere la barriera dell’indifferenza". "Nella vita quotidiana familiare incontriamo ogni giorno molte difficoltà ed una solitudine di fondo", ha invece raccontato Pesacane. Promotore di una società in cui nessuno venga lasciato solo è invece l’arcivescovo Matteo Zuppi. "Dobbiamo imparare ad ascoltare e ad essere più umani", ha ribadito il cardinale e Bologna e presidente della Cei. "Il nostro progetto è nato dall’esigenza di occupare i pomeriggi di questi ragazzi", ha infine sottolineato lo chef Bottura. "Dalla voglia di raggiungere una piena autonomia e dalla necessità di trovare un impegno a questi ragazzi dopo la scuola dell’obbligo nasce la volontà di dar vita ad associazioni come la nostra", ha concluso Anna Venturoli, vicepresidente dell’associazione La Giostra.

Claudia Eleonora Traversa