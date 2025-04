Autismo, l’unione fa la forza . Varignana, Academy e Agrivar: il patto per sostenere i ragazzi

Palazzo di Varignana supporta le persone con autismo. Il resort di Crif sulle colline di Varignana stringe una partnership con l’Academy 4 Autism fondata da ’Castello Insieme per l’Autismo’ e articola una serie di iniziative presenti e future ufficializzate proprio a ridosso del 2 aprile, la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Cuore della partnership sarà il nuovo agriturismo del resort, il Country House Oliveto che s’affaccia sul lago dell’azienda agricola Agrivar e che sosterrà concretamente i ragazzi con autismo con tre differenti azioni: creando una partnership con l’Academy, scegliendo un piatto solidale che si potrà consumare sia al ristorante Country House Oliveto sul Lago che al ristorante Aurevo, collaborando con il laboratorio ’Il Mago del Tortello’.

Academy 4 Autism, unica nel suo genere e nata a settembre scorso con l’obiettivo di non disperdere il patrimonio acquisito da un ragazzo con autismo una volta compiuti i 18 anni insegnando loro mestieri utili per poter essere una futura risorsa per la società, troverà la mano tesa di Agrivar che si è resa disponibile a insegnare agli adolescenti e adulti dell’Academy 4 Autism l’olicultura in tutte le sue fasi, partendo dalla raccolta delle olive fino ad arrivare al frantoio e all’etichettatura del prodotto. Le attività verranno attentamente costruite su misura di ogni ragazzo dai massimi esperti in autismo. Nel menù dei ristoranti Oliveto sul Lago e Aurevo, poi, sarà presente un piatto solidale, con un euro per ogni piatto consumato che verrà devoluto all’associazione ’Castello Insieme per l’Autismo’.

Sempre nel menù di Oliveto sul Lago, infine, sarà presente un primo piatto che varierà in base alla stagionalità, piatto prodotto presso ’Il Mago del Tortello’, laboratorio creato e voluto dalla stessa associazione castellana che vende pasta fresca e insegna ai ragazzi con autismo il mestiere delle ‘azdore’.

"Ho sempre creduto che per le persone con autismo, alle quali è proposto solo un centro diurno, un futuro diverso fosse possibile. Quando sono stata contattata dall’amministratore delegato di Agrivar Chiara Del Vecchio ero a dir poco incredula – commenta a caldo Francesca Marchetti, fondatrice di ’Castello Insieme per l’Autismo’ –. Collaborare con una realtà prestigiosa come Palazzo di Varignana mi riempie di gratitudine, orgoglio e speranza per il futuro, è la conferma che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. E’ una partnership che rappresenta un segnale forte, una grande lezione di civiltà".

"Ci dà gioia collaborare con un’associazione con scopi sociali così importanti – dice Chiara Del vecchio –, ancor di più ce lo dà farlo con un’associazione che è di Castel San Pietro. Con ’Castello Insieme per l’Austismo’ abbiamo collaborato nel 2014 e siamo tornati a farlo oggi, ed è nostra intenzione anche in futuro coinvolgere l’associazione o farci coinvolgere da loro per nuove iniziative".

Claudio Bolognesi