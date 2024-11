Auto contro moto, 18enne all’ospedale

Scontro con un’auto, paura per un giovane motociclista giovedì sera in centro, all’incrocio fra viale Vittorio Veneto e via Aspromonte.

Secondo una prima ricostruzione un’auto di marca Audi – al volante B.S., imolese di 56 anni – stava circolando su via Aspromonte quando erano circa le 21. Arrivato all’incrocio, dove si trova uno stop, l’incidente, per cause in via di accertamento da parte della polizia locale del circondario imolese, che ha eseguito i rilievi. L’auto, oltrepassando lo stop, si è scontrata con una moto SM 125, a bordo della quale c’era un 18enne imolese, I.A. le sue iniziali.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’incidente non ha avuto fortunatamente conseguenze gravi. Il giovane è stato portato all’ospedale con un codice ‘verde’, che indica i casi non gravi.