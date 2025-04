Auto danneggiate all’Ortomercato. Inizia la partita dei risarcimenti

Rischiano di costare caro alle casse comunali i danni riportati, a causa delle infiltrazioni dal primo piano, dalle auto in sosta al parcheggio a sbarre Ortomercato. Il fenomeno ha caratterizzato soprattutto l’ultima parte del 2024, prima cioè che nella struttura di viale Zappi si tamponasse il problema con dei teloni di protezione piazzati proprio sotto il soffitto. Cosa è successo? Come segnalato a novembre da un lettore del Carlino, evidentemente stufo della situazione, un fastidioso e pericoloso mix di acqua e intonaco pioveva sulle vetture sottostanti a causa delle infiltrazioni al primo piano.

Le immagini allegate dal lettore, che lavora in centro storico, erano eloquenti. Così come facile da immaginare era la rabbia di quanti, magari dopo una giornata in ufficio o in negozio, trovavano l’auto malridotta. Negli uffici di Area Blu, gestore del parcheggio da oltre 200 posti tra viale Zappi e viale Rivalta, oggetto a partire dalla scorsa estate di importanti lavori di riqualificazione che hanno richiesto un investimento pubblico di 700mila euro per il rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione del primo piano della struttura, sono arrivate le richieste di risarcimento.

E così la società in house del Comune ha deciso ora di acquisire da una ditta esterna i servizi di "gestione e liquidazione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi non coperti da polizza assicurativa" relativi appunto alle vetture in sosta all’interno del parcheggio Ortomercato.

Stanziati, almeno per il momento, circa 4mila euro per un contratto di un anno con la Aon Advisory and Solutions, operatore economico scelto "in quanto già ricoprente il ruolo di broker assicurativo per Area Blu e per Comune", si legge nelle carte dell’affidamento, nonché per la sua "approfondita conoscenza della situazione relativa al parcheggio Ortomercato di Imola caratterizzata da alcuni danni alle vetture parcheggiate derivanti da infiltrazioni dal soffitto".

Il piano terra del parcheggio Ortomercato è stato riaperto, dopo due mesi di lavori di manutenzione straordinaria, a ottobre 2024. Per diverso tempo, solo metà di quello spazio è stata però accessibile, e nella sezione aperta si sono registrati i problemi di cui sopra. Il via libera al ritorno delle auto al piano superiore della struttura, dopo i lavori di pavimentazione, è scattato invece a gennaio di quest’anno.

Il cantiere era partito nel precedente mese di luglio. I lavori hanno interessato l’intero primo piano; la rampa di accesso al primo piano; una piccola zona del piano terra nelle immediate vicinanze dell’inizio della rampa di accesso al primo piano e alcune zone del piano interrato ammalorate a causa delle infiltrazioni.

L’operazione è stata organizzata per zone, in modo da consentire, per quanto possibile, l’utilizzo parziale del parcheggio. Il cantiere, che all’inizio si pensava dovesse terminare entro le festività natalizie, in realtà si è protratto più del previsto. E oltre a provocare la chiusura di buona parte della struttura fino al nuovo anno, con un calo dei posti auto a servizio del centro storico proprio nel periodo destinato allo shopping, ha portato in dote a Comune e Area Blu anche il problema dei risarcimenti per i danni subiti dagli automobilisti a causa delle infiltrazioni.