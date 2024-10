Auto d’epoca in vetrina. Lo show dell’Eleganza conquista Varignana

CASTEL SAN PIETRO

Prodigi di estetica e meccanica, perle rarissime e in alcuni casi uniche al mondo. Palazzo di Varignana ha ospitato lo scorso weekend l’edizione 2024 dell’apprezzatissimo ’Concorso d’Eleganza Varignana 1705’, un evento unico che ha visto protagoniste 35 automobili costruite principalmente prima del 1973, presentate in sei classi.

A sfilare davanti alla giuria di esperti automobilistici di fama mondiale automobili davvero uniche che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia delle quattro ruote, come per esempio la Lamborghini Miura, prototipo del 1966 presentata da un collezionista tedesco che ha portato in vetrina a Palazzo di Varignana quella che tutt’oggi è considerata la prima supercar del mondo.

Il premio più prestigioso, il ’Best of Show’, è andato alla Ferrari 275 GTB del 1966 di Giuseppe Matildi. Venduta originariamente nel 1966 a Milano dalla Concessionaria Crepaldi, la 275 GTB (in colorazione ‘Giallo Fly’) è una delle ultime 105 vetture prodotte della serie a muso lungo e occupa un posto importante nella storia della Ferrari. Faceva parte di una serie limitata modificata per testare il telaio Torque Tube, introdotto per risolvere i problemi di vibrazioni riscontrati nei modelli precedenti, e fa parte della serie ’leggera’, con porte e cofano in alluminio. Matildi la acquistò nell’89, esponendola negli eventi automobilistici più importanti al mondo e l’auto è stata invitata al 50° anniversario della Ferrari a Roma nel ’97.

L’evento ha presentato una straordinaria varietà di auto storiche, meticolosamente restaurate. I giudici hanno sottolineato che i veicoli non vincitori non erano affatto inferiori, ma che la qualità delle auto ha reso la selezione tra le più impegnative. Ciascuna delle 35 auto aveva una storia unica, sia per meriti competitivi sia per dettagli di design rari e innovativi. Quest’anno, anche una speciale classe Fuori Concorso in onore dell’Auto Avio Costruzioni 815, precursore della marca Ferrari. "Il Concorso 2024 ha superato le aspettative – commenta Carlo Gheradi, fondatore di Palazzo di Varignana –. La qualità delle auto, l’esperienza dei giudici e la passione condivisa da collezionisti e partecipanti lo hanno reso straordinario. Siamo onorati di incoronare la Ferrari 275 GTB come Best of Show e di congratularci con tutti i vincitori di categoria e dei premi speciali".

Claudio Bolognesi