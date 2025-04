Auto finisce nel fosso. Donna di 52 anni estratta dalle lamiere

Paura nella mattinata di ieri per una automobilista di 52 anni rimasta coinvolta in un brutto incidente. Lo schianto si è verificato attorno alle 6,30 quando la donna, al volante di una Toyota Yaris, stava percorrendo la provinciale Selice con direzione da Firenze verso Ferrara.

A un certo punto il veicolo, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, all’altezza del civico 90, ha sterzato improvvisamente verso sinistra andando a invadere la corsia opposta, uscendo di strada e andando a terminare la sua corsa nel vicino fosso.

Il veicolo, condotto da S.D., residente in città, ha riportato gravi danni con le lamiere accartocciate che hanno provocato seri traumi alla conducente.

Sul posto, in pochi minuti, è prontamente giunta un’ambulanza del 118 con i sanitari che, viste le condizioni della donna, hanno chiesto l’immediato intervento di automedica ed elisoccorso. La 52enne, dopo le prime medicazioni d’urgenza sul posto, è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso. La donna è stata dichiarata in condizioni di media gravità, ma non in pericolo di vita. Anche se lo spavento è stato davvero grande considerando che, per liberarla dalle lamiere accartocciate della vettura, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La dinamica del sinistro è invece al vaglio della polizia locale del Nuovo Circondario Imolese che non esclude alcuna ipotesi, a partire dal tentativo di evitare un ostacolo improvviso sulla carreggiata.

Sempre ieri, sulla provinciale 34 Gesso, all’altezza di Fontanelice, attorno alle 18,30, è rimasto ferito un 36enne residente a Firenzuola, finito fuori strada con la sua Jeep Pajero. Trasportato al Maggiore in elisoccorso non è in pericolo di vita.