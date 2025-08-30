Auto in sosta nel mirino: il teppista incastrato dalle telecamere

Imola, 31 agosto 2025 – È stato identificato e denunciato in meno di 24 ore il responsabile del danneggiamento di un’autovettura avvenuto alcuni giorni fa in una via del centro storico. Il proprietario del veicolo aveva presentato denuncia il giorno successivo, dopo aver constatato che la carrozzeria della propria auto, regolarmente parcheggiata su suolo pubblico, era stata danneggiata durante la notte.

Le indagini si sono concentrate sulle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro cittadino. Le immagini registrate da alcune telecamere situate a pochi metri dal veicolo hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’atto vandalico.

Attraverso l’analisi dei filmati e dei dati estrapolati dagli archivi telematici è stato possibile risalire al responsabile. Si tratta di un giovane, residente a Imola, denunciato per danneggiamento aggravato, in quanto il veicolo era parcheggiato su suolo pubblico. L’accusa prevede una pena fino a tre anni di reclusione, con la possibilità di ridurre la sanzione in caso di risarcimento completo del danno e di prestazione di attività volontaria non retribuita a favore della collettività.

“Questo caso dimostra l’efficacia del sistema di videosorveglianza del centro storico di Imola e la professionalità degli agenti della polizia locale nel condurre indagini accurate e tempestive che in meno di 24 ore dalla querela avevano già portato all’individuazione del responsabile – commenta il comandante della polizia locale, Massimiliano Galloni –. L’utilizzo delle moderne tecnologie di sicurezza urbana continua a rappresentare un deterrente importante contro i comportamenti illeciti e uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini”.

L’auspicio è ora che lo stesso sistema di videosorveglianza del centro storico rivelatosi decisivo per risolvere questo caso sia di aiuto anche per risalire ai responsabili del furto commesso in settimana ai danni del centro Olivetti. Dalla struttura di via Aspromonte che fino a qualche tempo fa ospitava lo Zoo Acquario, riconvertita grazie ad alcuni importanti lavori di riqualificazione, ignoti hanno portato via una decina di computer dopo essersi introdotti nell’edificio forzando la porta di ingresso.