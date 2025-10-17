Auto inquinanti, scatta lo stop. I diesel Euro 4 restano in garage

Limitazione del traffico dal lunedì al venerdì per i veicoli più inquinanti in città. Per la stagione invernale il Comune ha disposto l’attuazione delle misure previste dal Piano Aria Integrato Regionale finalizzate alla tutela della salute pubblica e al miglioramento della qualità dell’aria. Le misure resteranno valide fino al 31 marzo 2026, e includeranno appunto il comune termale in quanto rientrante nella "zona Pianura" del Pair 2030 che prevede specifiche limitazioni per i comuni sotto i 30.000 abitanti. Secondo quanto ufficializzato dal Comune, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30, verrà sospesa la circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno del centro abitato. Le limitazioni riguarderanno in particolare autoveicoli e veicoli commerciali diesel fino a Euro 4 compreso, a benzina fino a Euro 2, a metano-benzina o GPL-benzina fino a Euro 2, nonché ciclomotori e motocicli fino a Euro 2. Nei giorni festivi del 25 e 26 dicembre 2025, 1 e 6 gennaio 2026, le limitazioni alla circolazione non saranno applicate.

Non sono previste "domeniche ecologiche" e le limitazioni verranno inoltre sospese in caso di sciopero del trasporto pubblico locale, se ricadente sul territorio comunale. Il comune specifica che, in caso di previsioni di superamento del valore limite giornaliero di PM10, segnalato da Arpae nei bollettini emessi il lunedì, mercoledì e venerdì, scatteranno misure emergenziali aggiuntive, valide dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino e fino alla giornata di controllo seguente. Saranno inoltre vietati, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, l’uso di generatori di calore a biomassa legnosa fino alla classe 3 stelle se è presente un impianto alternativo, tutte le combustioni all’aperto a scopo ricreativo (con l’eccezione dei barbecue), e l’abbruciamento dei residui vegetali, salvo precise deroghe. Nelle abitazioni, così come in uffici ed esercizi commerciali, ci sarà l’obbligo di mantenere una temperatura non superiore a 19 gradi (17 per ambienti industriali e artigianali).

"Sappiamo che si tratta di azioni che possono comportare qualche cambiamento nelle abitudini quotidiane, ma sono passi necessari per garantire un ambiente più sano e vivibile per tutti. Continueremo a lavorare per accompagnare la transizione ecologica del nostro territorio, investendo in informazione, alternative sostenibili e strumenti come il servizio Move-In, che offre una possibilità di gestione più consapevole degli spostamenti", ha dichiarato a margine dell’ufficializzazione dei provvedimenti l’assessora all’Ambiente, Silvia Serotti.

Claudio Bolognesi