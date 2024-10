Auto investe pedone tra le vie Ercolani e Selice: ferito 53enne

Investito un pedone in via Ercolani, all’intersezione con la strada provinciale Selice. Ieri un altro incidente si è verificato sulle strade cittadine, questa volta coinvolgendo un pedone e non altri veicoli. Un uomo di 46 anni, residente a Imola, infatti, era alla guida di un veicolo (Mustang Mach). Svoltando da via Ercolani sulla Selice, il conducente a causa della pioggia non ha visto il pedone che che stava attraversando sulle strisce. L’uomo, un faentino di 53 anni, è stato medicato e portato in ospedale dagli operatori del 118 in codice di media gravità. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

Alla lista degli schianti, quindi, si aggiunge anche quest’ultimo scontro. Il più recente è stato quello in via della Cooperazione, venerdì scorso, dove è rimasta ferita una donna in uno scontro tra due auto. Pochi giorni prima, doppio incidente: nel primo, è rimasto ferito ferito un 36enne che viaggiava su una moto, trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna; nel secondo, invece, un 42enne si è ribaltato a bordo di un trattore, medicato all’ospedale di Imola.