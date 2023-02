Auto multate in centro Il sindaco: "Doveroso"

Sarebbero numerose le multe per divieto di sosta comminate dagli agenti del corpo di polizia locale del Circondario Imolese nel centro di Mordano nella serata di San Valentino.

Sanzionati veicoli posteggiati fuori dagli appositi spazi consentiti proprio lungo le arterie viabili del cuore pulsante dell’abitato.

"Nessun inasprimento di trattamento legato al nostro passaggio al corpo di polizia locale del Circondario Imolese – chiarisce subito il sindaco Nicola Tassinari per sedare qualche voce circolata in paese –. Ci sono delle regole e vanno rispettate. Anche per correttezza nei confronti di chi mette in pratica ogni giorno abitudini corrette".

E a rischio non ci sarebbe nemmeno, secondo l’amministratore, quell’attenzione alla proficua relazione tra cittadinanza e forze dell’ordine. Un argomento sempre sensibile alle latitudini delle piccole comunità: "Tutt’altro, il dialogo potrà beneficiare di questa nuova situazione – continua –. A tal proposito, infatti, si è tenuto proprio in questi giorni un bel confronto informativo tra alcuni cittadini e l’ispettore referente per il presidio di polizia locale di Mordano e Castel Guelfo. Un incontro utile per dare chiarimenti e rispondere a diversi interrogativi. Il modo per comprendere il motivo di una potenziale infrazione". E sui controlli serali il primo cittadino ha le idee chiare:. "Sono stati invocati più volte in passato ed ora che vengono effettuati non possiamo di certo lamentarci – aggiunge Tassinari -. Sono il segno tangibile di un cambio di marcia nel servizio. In programma c’è pure l’attento monitoraggio delle aree nei pressi degli edifici scolastici".

Mattia Grandi