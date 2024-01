Auto rubata a Medicina, ritrovata in un canale con le ruote all’aria

Intervento congiunto, lunedì notte, per i carabinieri della Tenenza di Medicina, che hanno in mano le indagini, e i militari di Ozzano, nel Bolognese. Al centro del fatto una Peugeot, risultata poi rubata, vista rovesciata in un canale di scolo sugli stradelli Guelfi poco dopo l’1.30 del mattino. A dare la segnalazione alla centrale operativa del 112, in momenti distinti due cittadini che stavano transitando lungo gli Stradelli. I carabinieri della Tenenza di Medicina sono subito arrivati sul posto e con loro erano presenti anche i sanitari del 118, avvisati da un altro utente della strada. Non era chiaro, all’inizio, se nella Peugeot cappottata ci fossero ancora gli occupanti o meno. I carabinieri di Medicina hanno dapprima verificato che nell’abitacolo non ci fosse nessuno e hanno chiesto agli altri automobilisti se avessero notato qualcosa. Poco dopo, sul posto, sono arrivati anche i militari di Ozzano: la macchina incidentata, infatti, era stata rubata poche ore prima proprio ad Ozzano e la pattuglia era sulle sue tracce. I due malviventi che erano a bordo del mezzo rubato si sono dileguati nei campi limitrofi agli stradelli Guelfi verso il territorio di Medicina e i carabinieri stanno svolgendo alcune indagini. La macchina è stata riconsegnata al legittimo proprietario che, da Ozzano, si è portato sul posto.

