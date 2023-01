Auto sbanda e si schianta contro un palo, feriti due ragazzi

In un incidente stradale avvenuto la sera del primo gennaio in centro, sono rimaste ferite due persone. Una è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna, mentre l’altra è stata trasportata all’ospedale di Imola.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 23.30 in viale De Amicis, la circonvallazione interna della città. Una Kia Picanto condotta da R.A, imolese di 31 anni, era diretta verso Bologna quando, per cause in corso d’accertamento, è uscita dalla carreggiata, finendo contro un palo e arrestando la propria corsa in mezzo alla strada.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato grossi danni alla piccola utilitaria coreana. Sul posto sono dunque andati mezzi e personale del 118, e la polizia locale.

I sanitari hanno valutato le condizioni degli occupanti della vetura: con l’imolese di 31 anni viaggiavano altri due ragazzi, trentenni, che sono rimasti feriti. Uno, come accennato all’inizio, è stato portato al Maggiore di Bologna, il secondo al Santa Maria della Scaletta. È andato all’ospedale nuovo anche il guidatore della Kia, ma sembra non abbia riportato lesioni gravi.

Spetta ora alla polizia locale chiarire la dinamica dell’incidente, che pare non avere avuto testimoni oculari. Gli agenti hanno già domandato al conducente della Kia se rammentava quanto accaduto e se era in grado di ricostruirne le cause, ma l’interessato ha risposto che non si ricordava nulla.

La piccola vettura potrebbe essere sbandata per una serie di concause: asfalto umido per la nebbia, velocità non adeguata all’asfalto e alla conformazione stradale (era all’uscita di una curva, pealtro a raggio ‘dolce’), turbativa alla circolazione apportata da qualche altro veicolo (ma pare non ci siano testimonianze che avvalorino questa ipotesi).

Il conducente della Kia è stato denunciato a piede libero per lesioni colpose.