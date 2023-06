Auto si ribalta in A14, in tre all’ospedale Carambola dopo lo scontro con un altro veicolo

Spettacolare incidente per fortuna senza gravi ripercussioni per gli occupanti dei mezzi nella tarda serata di domenica sulla carreggiata Nord della A14, all’altezza di Castel San Pietro Terme. Per cause ancora da accertare sono entrate in collisione due auto, una delle quali poi ha finito la sua corsa fuori strada, ribaltata. A restare ferite sono state tre persone, con gli occupanti che sono stati estratti dagli abitacoli grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Nessuna delle persone estratte dalle vetture si trova per fortuna in pericolo di vita. L’incidente, che ha visto l’intervento sul posto anche del 118 e della Polizia Stradale, ha causato code di diversi chilometri. Code poi smaltite un paio d’ore più tardi, ad incidente risolto.