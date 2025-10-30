Emergenza casa

Emergenza casa
Imola
30 ott 2025
REDAZIONE IMOLA
Auto tuning, il raduno profuma di solidarietà

Pulsa forte il cuore della passione automobilistica, della velocità e della generosità di Borgo Tossignano. Dopo il successo ormai consolidato dell’evento Borgo & Motori, che ogni anno calamita nella vallata del Santerno centinaia di partecipanti e migliaia di appassionati di auto da rally e non solo, questa volta i protagonisti sono stati gli specialisti del tuning. Nella zona industriale del paese, infatti, si sono dati appuntamento tanti possessori di veicoli modificati rispetto ai canoni produttivi di serie. Carrozzerie colorate e fiammanti, luci, suoni, accessori unici e assetti da guida ribassati per la gioia di tanti spettatori che hanno preso parte al primo raduno di settore in collina. Un evento organizzato da Mattia Rebeggiani e Francesco Puce, volontari del gruppo TurboFamily_Official e appassionati del genere, già in azione durante le passate edizioni di Borgo & Motori. "Una sessantina di auto presenti per una bella giornata di confronto, condivisione e divertimento tra addetti ai lavori e non solo – ha detto il sindaco del paese Mauro Ghini –. Con una coda benefica che ha portato gli organizzatori a devolvere 300 euro, parte del ricavato dell’iniziativa, al municipio. Una cifra da destinare per qualche progetto legato al nostro asilo nido".

red. cro.

Beneficenza