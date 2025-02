Autobiografia collettiva. Imparare a raccontare la vita di una comunità

Un corso gratuito e a numero chiuso per biografi di comunità. Si intitola ‘Raccontarsi, riconoscersi, immaginarsi a Dozza’ l’iniziativa, organizzata dall’amministrazione in collaborazione con l’associazione ‘Giorgio Rambaldi’, per raccogliere e restituire alla collettività quelle storie di vita che compongono nel tempo il tessuto sociale di un territorio. Dopo l’avvio nei mesi scorsi di una fase sperimentale, dal prossimo 13 marzo partiranno gli incontri per formare un gruppo di volontari secondo l’approccio metodologico della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.

L’obiettivo? Raccogliere testimonianze di vita dei dozzesi per lasciare traccia scritta di fatti che un domani potrebbero rivelarsi preziosi per chi analizzerà la storia del paese. La prima parte del corso verterà sulla scrittura autobiografica di momenti della propria storia personale, poi le lezioni vireranno verso gli strumenti teorici e pratici per la raccolta del vissuto altrui, con particolare attenzione al colloquio biografico e alla costruzione della traccia dell’intervista. I biografi apprenderanno, quindi, come restituire al meglio le narrazioni garantendo il rispetto e la valorizzazione di ogni voce. Seguirà, infine, la fase di raccolta vera e propria dei vari contributi. Non solo. I partecipanti lavoreranno sul valore dell’ascolto profondo, un elemento essenziale per dare spazio e voce a chi spesso fatica a farsi sentire.

Il 13, 18 e 27 marzo e l’1, 10 e 15 aprile, dalle 18 alle 20.30 presso la sala ‘G. Martelli’ di Toscanella, al via gli incontri insieme all’esperta Ornella Mastrobuoni. Iscrizioni aperte fino al 12 marzo (davide.tronconi@comune.dozza.bo.it - 0542.678351) per una quindicina di posti disponibili con priorità ai residenti a Dozza. Per ottenere l’attestato finale, però, servirà il 100% di presenze. "Un progetto culturale, sociale e di apprendimento molto interessante e sul quale, come amministrazione, puntiamo molto – spiegano il sindaco Luca Albertazzi e l’assessora Gemma Mengoli –. Uno dei patrimoni immateriali più importanti per qualsiasi comunità è rappresentato dalle storie di vita dei suoi cittadini. Chiunque, se lo vorrà e indipendentemente dall’età, potrà lasciare una traccia significativa del suo vissuto a disposizione del prossimo".