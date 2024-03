Autodromo al femminile. Centinaia di partecipanti alla giornata di ‘Wow’

Duecento studentesse e studenti universitari alla tavola rotonda del mattino a cura di Ferrari; più altre 120 presenze ‘giovani’ al momento di formazione su Stem (discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) e intelligenza artificiale a cura di Boom con Curti e Eco Certificazioni. E ancora: 350 accreditati per l’evento-clou del pomeriggio dedicato alle donne alla guida. Infine, 80 tra corsi di guida sicura e test drive in pista. Sono i numeri della seconda edizione di ‘Wow Women Motor’ l’iniziativa pensata per l’8 marzo al femminile ma che ha coinvolto tutti, in una giornata ricca di spunti e riflessioni. L’evento si è svolto ieri all’Autodromo. A organizzarlo, il Comune assieme a Formula Imola con il patrocinio di Unibo, Muner, Motorvalley, Città dei motori, oltre a Regione, Città metropolitana e Confindustria.

"Wow dimostra che i temi della parità di genere e dell’empowerment femminile trovano un terreno fertile nel mondo dei motori e dell’automotive – afferma Elena Penazzi, assessora all’Autodromo –. E anzi l’interesse per queste tematiche di tante persone, uomini e donne, ci sprona a continuare su questa strada".

Tra le tante iniziative, da segnalare la consegna del premio Woman in Wow a Rachele Somaschini, pilota di rally, che attraverso il mondo delle corse e dello sport, amplifica e porta avanti un messaggio importante, ovvero l’importanza della ricerca sulla fibrosi cistica. Rachele è un misto tra dolcezza, forza e grinta: è una ragazza di 30 anni che invece che lasciasti abbattere da una malattia subdola, crea un movimento che descrive nel suo libro omonimo ‘Correre per un respiro’. "Dedico tanto impegno per crescere e dimostrare che con il lavoro, il sacrificio e la determinazione si possono realizzare i propri sogni, anche quando sembrano impossibili – sono state le sue parole –. Per me, considerata la mia malattia genetica, diventare una pilota di rally era considerato un traguardo irraggiungibile invece oggi sono qui, faccio la pilota nella vita e, anzi, trovo nello sport anche le risorse per combattere la mia lotta personale. Però bisogna crederci profondamente e dare sempre il massimo per ottenere ciò che si desidera". A Imola, Rachele Somaschini ha portato il libro, esposto in un banchetto dove poterlo acquistare: tutti i proventi andranno alla Fondazione fibrosi cistica.

"La nostra gratitudine va in particolare a Imola e all’Autodromo per aver condiviso il connubio virtuoso che unisce lo sport alla salute, per la sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza della ricerca per la fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Europa, senza ancora una cura risolutiva – conclude Matteo Marzotto, presidente Fondazione fibrosi cistica –. Un coinvolgimento che ci vedrà collaborare anche il 26 maggio per l’Imola charity bike, la pedalata solidale promossa dalla delegazione Ffc ricerca di Imola e Romagna, dove gareggeranno amatori e campioni dello sport con un unico fine: sostenere la ricerca per trovare la cura per la fibrosi cistica".