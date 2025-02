Autodromo di Imola, piano anti rumore: semaforo verde

Nelle parole della Giunta, il regolamento rappresenta la “canonizzazione delle concrete azioni attuate da Formula Imola per assicurare la compliance (conformità alle leggi, ndr) nella gestione dell’impianto sportivo e così garantire la prosecuzione delle efficaci azioni intraprese per la sostenibilità delle attività in logica di prevenzione e precauzione”.

Il regolamento consta di 18 pagine. Si va dalla conferma della validità dell’attuale rete di monitoraggio (contestata però dal comitato anti-rumore) agli interventi di mitigazione acustica da mettere in campo. A questo proposito, Formula Imola scrive che provvederà ad “adottare in primo luogo” azioni di mitigazione attiva (“Ponderata costruzione del calendario delle attività di pista”; “corretta gestione della rete di monitoraggio”; “implementazione della conoscenza dei dati di rilevamento ambientale”) e “solo in via subordinata” quelle di mitigazione passiva (barriere o isolamento degli edifici), in particolare “allorquando il livello di rumore è tale da rappresentare pericolo per la salute” o “si riscontra il continuo e ripetuto superamento dei valori” previsti dalla normativa.

“L’adozione del regolamento è ritenuta opportuna per realizzare precisi e concreti impegni – spiegano da Formula Imola – utili a garantire il rispetto della normativa e definire un percorso virtuoso condiviso con i diversi portatori d’interessi (clienti, fornitori, dipendenti, cittadini, pubbliche amministrazioni ecc.) nel campo della tutela ambientale”.

Secondo quanto ricostruito dal Comune nella delibera di Giunta che dà il disco verde al regolamento, quest’ultimo è stato emendato (non si sa ancora in che misura) da Arpae, mentre l’Ausl ha fatto sapere di “non avere suggerimenti o considerazioni”.

In attesa dell’ormai imminente presentazione del calendario eventi 2025 del circuito (Formula Imola lo presenta alla Giunta e quest’ultima è chiamata ad approvarlo sentiti i pareri proprio di Arpae e Ausl), resta da capire come tutto questo si possa coniugare con quanto accade ormai ogni estate, e in particolare nel mese di luglio, in Autodromo. E cioè l’annullamento degli sforamenti ai limiti di rumore consentiti dalla normativa a seguito del frinire delle cicale. Uno studio commissionato su richiesta di Arpae da Formula Imola alla società di consulenza Ausilio (alla quale spesso si rivolge la Spa) ha infatti messo nero su bianco per la prima volta che proprio le cicale mandano in tilt i fonometri, assolvendo di fatto Formula Imola per gli sforamenti al tetto delle emissioni acustiche consentite registrati in quel mese. Ed evitando di fatto alla Spa il pagamento delle multe.