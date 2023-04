L’autodromo di Imola apre il circuito a tutte le vetture per festeggiare i primi 70 anni

Imola, 24 aprile 2023 – Un’emozione che unisce due secoli. E una grande festa di popolo, con gli appassionati chiamati a scendere in pista a piedi o con i propri mezzi a motore, per celebrarla al meglio martedì prossimo. Il circuito di Imola compie 70 anni. Il 25 aprile del 1953, con la disputa del Gran premio valido per il Campionato italiano di motociclismo, veniva infatti inaugurato ufficialmente quello che all’epoca era denominato Autodromo prototipo Coni.

Al taglio del nastro si era arrivati grazie alla cocciutaggine di un romagnolo doc quale Checco Costa. Dopo la Seconda guerra mondiale, il papà di Claudio e Carlo, che sarebbero poi diventati rispettivamente inventore della Clinica mobile e storico speaker del circuito imolese, aveva un’idea fissa: costruire un motodromo permanente. E così, venuto a sapere che un gruppo di concittadini aveva immaginato un circuito sulle prime colline imolesi, si buttò a capofitto nel progetto. Riuscì a portare a termine l’auto-motodromo (sostenuto anche da Enzo Ferrari che convinse i fratelli Maserati e altri costruttori a partecipare all’impresa) in pochi anni: nel 1950 fu posata la prima pietra, il 18-19 ottobre 1952 il primo collaudo tecnico. Il 25 aprile il già citato Gran premio targato Coni.

Nel 1970 l’impianto diventò Autodromo Dino Ferrari, in memoria dello scomparso figlio di Enzo. Nel 1979, con il completamento dell’impianto e l’eliminazione dei tratti utilizzati per la viabilità urbana, il circuito divenne permanente. Il 16 settembre di quell’anno, con il Gran premio Dino Ferrari, gara non titolata vinta da Niki Lauda su Brabham-Alfa Romeo, iniziò l’era della Formula 1. Alla morte del Drake nel 1988, il suo nome venne affiancato a quello del figlio, portando il circuito all’odierna denominazione.

Oltre che all’anima della scuderia del Cavallino, il nome dell’Autodromo è però legato a quello di Ayrton Senna. Qui il campione scomparso nell’incidente al Tamburello del 1994 è ricordato ancora oggi con un suggestivo monumento nei pressi del luogo dello schianto e da un murales nel piazzale (pure quello intitolato a lui) all’ingresso del circuito. Il dramma di Senna ha cambiato la storia dell’automobilismo e quella dell’impianto imolese. Nel 1995 per ridurre la velocità sono state realizzate due nuove varianti al Tamburello e alla curva Villeneuve, primo atto dei grandi lavori culminati nel 2006 con la demolizione del vecchio corpo box.

Tanta Formula 1 (riabbracciata nel 2020 dopo un’attesa lunga 14 anni), ma anche concerti: dal mitico Heineken Jammin’ Festival agli ACDC, passando per Guns N’ Roses e Pearl Jam. E poi ancora ciclismo (due edizioni dei Mondiali, vari passaggi del Giro d’Italia e nel 2024 anche il Tour de France) e, per tornare all’inizio, le moto. A Imola hanno corso 200 Miglia, MotoGp e Superbike, con quest’ultima che torna in riva al Santerno a luglio dopo anni di assenza.

Prima di entrare nel vivo di una stagione che consentirà per la prima volta agli sposini di pronunciare il fatidico ‘sì’ all’interno del circuito, bisogna però festeggiare. E allora domani, martedì 25 aprile, la giornata inizia alle 10 con i diversi turni di parata in pista, sia auto e moto dietro alla safety car, a cui tutti gli appassionati potranno partecipare con il proprio mezzo compilando un form presente sul sito dell’Autodromo. Il pomeriggio sarà dedicato invece a chi vuole passeggiare lungo il tracciato, aperto per l’occasione al pubblico dalle 14 alle 18 (alle 17 benedizione del vescovo Giovanni Mosciatti). Si andrà avanti invece tra interventi istituzionali, proiezione di un video celebrativo e la presentazione ufficiale del libro ‘Imola 70 - il Romanzo dell’Autodromo’ scritto da Pino Allievi.