Autodromo ’blindato’ Superbike e concerto, niente superalcolici Stop a vetro e lattine

di Enrico Agnessi

Niente alcolici con gradazione superiore a cinque. E stop alla vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine, da sostituire con contenitori di plastica o carta. È quanto prevede, per la zona dell’Autodromo, l’ordinanza firmata dal sindaco Marco Panieri alla vigilia della tappa imolese del campionato mondiale Superbike, attesa in pista da oggi (questa sera alle 21 c’è anche il concerto dei Placebo nel paddock 2) a domenica. Chi sgarra rischia, come di consueto, multe da 25 a 500 euro.

"In concomitanza con manifestazioni pubbliche – si ricorda nel provvedimento varato dal primo cittadino su richiesta del dirigente del commissariato di polizia, Luciano Di Prisco – , è tradizionalmente diffusa l’abitudine di consumare, in luoghi aperti, bevande normalmente contenute in lattine e bottiglie di vetro, che vengono poi abbandonate, con la conseguenza di possibili rischi per l’incolumità pubblica da uso improprio delle bottiglie e delle lattine e dalla presenza di cocci di vetro nelle aree delle manifestazioni".

Da qui l’esigenza di firmare un provvedimento ad hoc, come già avvenuto altre volte in passato. E questo soprattutto considerando che da oggi a domenica, tra fan dei Placebo e appassionati di moto, sono attese in città alcune decine di migliaia di persone. Disposta anche la sorveglianza dell’area della manifestazione. E questo "al fine di evitare che rifiuti quali lattine, bottiglie o altri contenitori atti ad offendere, rimangano depositati a terra al di fuori degli appositi contenitori per rifiuti", si legge nel provvedimento del sindaco Panieri.

Ecco la lista delle strade nelle quali sarà in vigore l’ordinanza: via Fratelli Rosselli; viale Dante; piazzale Leonardo da Vinci; via Pacinotti; piazzale Michelangelo; via Machiavelli; via Tabanelli; via Graziadei; via Pirandello; via Tiro a segno; via Boccaccio; via Goldoni; via Tasso; via Petrarca; via Ariosto; via Giusti; via Galli; via Malsicura; via Atleti azzurri d’Italia; via dei Colli; via Nuvolari; via Musso; via Santerno; via Rivazza; via Pisacane.

Nei giorni scorsi, il primo cittadino aveva firmato anche la consueta ordinanza anti-bagarinaggio. Non certo perché l’arrivo dei piloti Superbike, né quello dei Placebo, rappresentino eventi da ‘tutto esaurito’. Di biglietti ce ne sono infatti ancora migliaia a disposizione, ma probabilmente si vogliono evitare rivendite a prezzi gonfiati dei tagliandi acquistati sfruttando le numerose promozioni (residenti in Emilia-Romagna, soci Federmoto e agevolazioni per chi comprava in anticipo) che hanno caratterizzato le scorse settimane.

Attese 60mila presenze nell’intero weekend. Di queste, 8mila per il concerto nel paddock 2. Per quanto riguarda invece la Superbike, da sottolineare come nel calcolo complessivo dei partecipanti all’evento vadano considerati, come sempre accade in questi casi, non solo i biglietti venduti, ma anche abbonamenti all’intero weekend (valgono ‘triplo’ quando si parla di conteggiare le presenze dal venerdì alla domenica) e soprattutto qualche migliaio di addetti ai lavori. L’incognita arrivi resta legata ovviamente al gran caldo di questi giorni.