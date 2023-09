L’Autodromo che verrà: salta la Superbike. Ma ci sarà la Le Mans: ecco il calendario eventi

Imola, 14 settembre 2023 – Disco verde alla Le Mans, ma Superbike destinata a saltare (almeno) un giro. Il 2024 dell’Autodromo prende forma. L’ultima novità nel prossimo calendario eventi dell’Enzo e Dino Ferrari riguarda l’annuncio della data per il recupero della European Le Mans Series, annullata quest’anno tra le polemiche. La ‘4 Ore’ si correrà domenica 7 luglio: Imola sarà il terzo round del campionato dopo Barcellona e Le Castellet. Si tratta di un evento particolarmente atteso, soprattutto da alberghi e ristoranti della zona. Pur assenza del grande pubblico sulle tribune, infatti, attorno alla Le Mans gravitano vari team e anche piuttosto numerosi; nonché un grande numero di addetti ai lavori. Non a caso, la cancellazione dell’evento di quest’anno è stata mal digerita dagli operatori del settore.

Tre sono anche i punti fermi della prossima stagione in riva al Santerno. Nella speranza che fili liscio il maxi-cantiere su viale Dante (lavori da ottobre a marzo), si parte forte dal 19 al 21 aprile con l’attesissimo Wec - World endurance championship, la 6 Ore di Imola. Spunto d’interesse il rinnovato duello tra Toyota e Ferrari, con la Casa di Maranello che, alla stagione di esordio nel Wec, è stata capace di battere il colosso giapponese nella mitica 24 Ore di Le Mans; ma occhio anche all’entrata nel campionato di marche prestigiose come Lamborghini, Bmw e Isotta Fraschini.

Un mese più tardi, ecco invece l’appuntamento con la Formula 1. Altro pezzo mancante nel 2023 del circuito cittadino, il Gran premio è pronto a tornare in città dal 17 al 19 maggio per la penultima edizione prevista dal contratto in scadenza nel 2025 che si sta cercando di rinnovare fino al 2030. Il weekend del Circus avrà però nel 2024 un prologo speciale. Il prossimo anno ricorrono infatti i 30 anni dalla morte di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. E l’Autodromo vuole celebrare al meglio la ricorrenza come già fece l’ultima volta nel 2014, in occasione del ventennale, quando però la Formula 1 era lontana da Imola ormai da diverso tempo.

In mezzo a tante novità e conferme, con un calendario fortemente vocato alle quattro ruote, si fa sempre più concreta l’ipotesi di non vedere la Superbike a Imola nel 2024. Tornato in città lo scorso mese di luglio in occasione del 70esimo anniversario del circuito, nato come tracciato per le due ruote, il fine settimana del Mondiale riservato alle moto derivate dalla produzione di serie è stato penalizzato dal caldo torrido.

Ci sono state polemiche sull’effettiva riuscita di un evento che rappresenta un costo, per quanto inferiore rispetto al passato, per Formula Imola. Le oltre 53mila presenze dichiarate dall’Autodromo sono state contestate da una parte delle forze politiche di opposizione, e segnatamente dalla Lega. Molto probabile che, anche nel rispetto della volontà della Regione (che, da sponsor principale di Imola nella corsa alla Formula 1, preferisce puntare su Misano), si decida di non rinnovare l’opzione per ulteriori tre anni prevista dal contratto firmato nei mesi scorsi con Dorna.