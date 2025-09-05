Autodromo di Imola, Civ scende in pista: gare, corsi di guida e grande parata finale

Imola, 5 settembre 2025 – Scocca l’ora delle due ruote in Autodromo. Moto protagoniste questo fine settimana all’Enzo e Dino Ferrari, che ospita il quinto round del Civ - Campionato italiano velocità. In pista le categorie Superbike/Production Bike, Supersport 600NG, Moto3 PreMoto3 e Sportbike. Per tutti gli appassionati che non vogliono perdere l’appuntamento, biglietti acquistabili sul sito Ticketone.it. per le giornate di domani e domenica. Oggi invece ingresso libero.

Il Motoclub Santerno Checco Costa, con la collaborazione della Federmoto, del Comune e dell’Autodromo propone un doppio appuntamento che segna l’inizio del percorso che si concluderà a settembre 2026, centenario della fondazione del sodalizio intitolato al papà del circuito.

Durante il fine settimana del Civ, in Autodromo sarà allestita una mostra di moto da Gran premio che hanno scritto la storia del motociclismo. La mostra sarà visitabile per tutte e tre le giornate di gara, direttamente nel paddock dell’Enzo e Dino Ferrari. Domenica alle 17, al termine del weekend agonistico in pista, gli appassionati potranno vivere tre giri del tracciato imolese, preceduti dalla safety car per l’iniziativa ‘Tre giri lunghi 100 anni, 1926 – 2026’.

Domani e domenica, la Nannelli Riders Academy propone invece percorsi dedicati ai giovanissimi che mettono al centro formazione e sicurezza, insegnando a bambini e ragazzi le tecniche di guida sicura di un mezzo a due ruote; la gestione corretta di gas, freno e marce; lo spostamento del corpo in fase di conduzione; l’utilizzo appropriato delle protezioni; le manovre di emergenza da adottare in caso di incidente; il comportamento corretto da tenere sulla strada.

“L’obiettivo è non solo migliorare le capacità di guida, ma anche responsabilizzare i ragazzi a un uso consapevole del ciclomotore”, spiegano gli organizzatori. Programma dei corsi: avviamento guida minimoto (6-10 anni) con prime nozioni di gas e freno, fino allo spostamento del corpo nelle varie fasi di guida; avviamento guida moto a marce (9-16 anni) con gestione di gas, freno e inserimento marce, con progressione verso le tecniche di conduzione avanzata.

Al Civ saranno presenti anche i bambini dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna in collaborazione con l’associazione BimboTu per promuovere il progetto ‘Caschi per il cuore’ nato dalla sinergia tra E20 Motors e l’Associazione BimboTu, con il sostegno della direttrice generale Cora Querze.

“L’iniziativa si propone di offrire un segno di speranza e sostegno emotivo, utilizzando la creatività come strumento terapeutico ed espressivo – spiegano i promotori –. In particolare, ogni pilota che desideri aderire al progetto potrà ricevere un disegno personalizzato realizzato dai bambini per il proprio casco, da utilizzare in gara come simbolo di buon auspicio e fortuna. Ogni bambino avrà così l’opportunità di esprimere la propria fantasia, creando illustrazioni uniche che verranno trasformate in caschi personalizzati per i piloti. In questo modo, i piccoli pazienti non solo potranno dare voce al loro talento, ma si sentiranno anche protagonisti di un’iniziativa significativa, capace di unire sport e solidarietà”.