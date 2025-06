Autodromo di Imola, Monti in pole per il dopo-Minardi

Imoa, 4 giugno 2025 – Entra nel vivo la corsa per individuare il successore di Gian Carlo Minardi, che nei giorni scorsi ha annunciato le proprie dimissioni dalla presidenza di Formula Imola. La nuova guida della società che gestisce l’attività dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari verrà annunciata a breve. Varie le candidature sul tavolo del socio unico Con.Ami e del Comune. Al momento, c’è però un profilo in netto vantaggio sugli altri: si tratta di quello di Massimo Monti, attuale amministratore delegato del gruppo Agrimola, per oltre 20 anni e fino a giugno 2024 al vertice di Alce Nero.

Se non ci saranno imprevedibili cambi di rotta, sarà lui ad assumere il ruolo di amministratore unico di Formula Imola. Lo farà formalmente dal 1° luglio, quando decadrà il Consiglio di amministrazione guidato dal presidente dimissionario Minardi e dal quale si sono già chiamati fuori anche i consiglieri Aldo Costa e Augusto Machirelli.

Le altre soluzioni vagliate da Con.Ami e Comune per individuare il nuovo timoniere di Formula Imola appaiono infatti, per ragioni diverse, più difficili da adottare. Sia quelle legate a profili più orientati all’attività di pista, come quelli di Uberto Selvatico Estense (presidente fino al 2020) o dell’ex pilota Pierluigi Martini; sia quelle più orientate invece alla gestione economica della Spa, vedi l’ex numero uno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Rodolfo Ortolani, o il consigliere uscente Machirelli (in passato dg di Con.Ami).

La scelta è destinata quindi a cadere su un manager come Conti, laureato in Statistica Economica all’Università di Bologna, già direttore generale di Conapi e poi (da marzo 2004 a giugno 2024) protagonista dello sviluppo del gruppo Alce Nero con il ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Conti è pronto ad assumere i poteri del vecchio Consiglio di amministrazione, lasciando la parte operativa al direttore generale dell’Autodromo, Pietro Benvenuti.

Fin troppo facile indicare quale sarà la principale sfida che i due si troveranno di fronte nel prossimo futuro: nell’ormai imminente calendario 2026 del Mondiale di Formula 1, infatti, a meno di clamorose sorprese, Imola non ci sarà. Al massimo, l’Enzo e Dino Ferrari potrà puntare a rientrare in corsa al posto di Madrid, nel caso in cui il nuovo impianto spagnolo non dovesse rispettare gli impegni presi con il Circus. Più facile lavorare sull’ormai arcinoto progetto della rotazione con altri autodromi storici (vedi Spa e Barcellona) a partire del 2027. E dunque, anche se Formula Imola riveste un ruolo di secondo piano in questa partita (la palla ce l’hanno in mano soprattutto Governo e Aci), dovrà giocarsi bene le proprie chance per essere di nuovo ammessi nell’olimpo dei motori.

Quanto a un eventuale bilancio senza il Gp, inevitabile una forte contrazione del fatturato, dal momento che in occasione delle ultime gare iridate Formula Imola ha venduto ad Aci i servizi organizzativi legati all’evento. Ancora più importante, visto che Formula Imola è ormai da diversi anni una società al 100% pubblica, appare però il mantenimento dell’equilibrio dei conti faticosamente raggiunto nel post-pandemia e solo grazie all’aiuto di Con.Ami nella parte relativa ai contributi per fronteggiare lo stop all’attività dovuto al Covid nonché in quella legata agli investimenti sulla struttura.

Venendo infine alle giornate in deroga ai limiti di rumore previsti dalla normativa, un’eventuale separazione dalla Formula 1 non aprirà le porte a un loro aumento fino a quella quota 60 raggiunta dall’Autodromo in passato: la permanenza del Wec (contratto rinnovato almeno fino al 2028), in quanto trattasi a sua volta di gara mondiale, fermerà l’asticella a 37 anche il prossimo anno.