Autodromo, dubbi sulle barriere: "Quartiere Campanella a rischio"

Il piano di rafforzamento del muro di protezione dell’Autodromo, per scongiurare futuri allagamenti del paddock, fa discutere politica e associazioni ambientaliste. Su quest’ultimo fronte, "si comprende la preoccupazione di mettere in sicurezza il ‘gioiello di famiglia’ – osserva Giacomo Buganè, presidente di GeoLab –. Ma si è pensato che, nel suo piccolo, il paddock allagato a maggio e l’altro giorno ha svolto la funzione di micro-cassa di laminazione? Quando sarà messo in sicurezza, l’acqua che vi si è riversata in passato, in occasione di prossimi eventi non si accumulerà a quella che ha allagato il quartiere Campanella?".

In altre parole, "anziché pensare di ‘chiudersi in casa’ non sarebbe meglio – domanda Buganè – ragionare su come prevenire esondazioni del Santerno? Un sistema di casse di espansione per almeno otto milioni di metri cubi, capace di ridurre (eliminare non è detto) significativamente il rischio di allagamento di Imola costa molto di più. Tuttavia, considerando che il Comune ha nella sua disponibilità almeno due siti di diversi ettari a monte della città da prendere in considerazione per destinarvi i 2,5 milioni di euro (quanti ne servirebbero per il muro del paddock, ndr) finalizzandoli a bacini di laminazione, non si potrebbe fare una riflessione?".

E ancora: "Anni fa si era avviato un percorso per il ‘contratto di fiume’, luogo idoneo per uno scambio di idee tra amministrazione e cittadini – ricorda Buganè –. Si potrebbe riattivare?".

Il consigliere comunale Simone Carapia (Lega) affronta invece il tema da una prospettiva diversa.

"Adesso si chiedono soldi al Governo per mettere in sicurezza il paddock? – protesta l’esponente di opposizione in rifermento al fatto che il progetto del muro è stato inoltrato alla struttura del commissario Figliuolo –. Perché invece d’investire 3,5 milioni nella nuova area hospitality vip il Comune, Con.Ami e Formula Imola non hanno pensato a mettere in sicurezza tutta l’area che oltretutto serve alla cittadinanza (ammassamento previsto dai disciplinari della Protezione civile per la zona dei Tre Monti) in caso di gravi calamità naturali?".

Da qui l’appello al Consorzio dei 23 Comuni. "Visto che ha snaturato la sua mission e predilige quella motoristica, almeno preservi la struttura", prosegue Carapia. E conclude: "Mi auguro che, per quest’ennesimo mezzo-disastro, chi ha ruoli decisori rinsavisca. Le priorità nei lavori e nella gestione delle emergenze devono essere affrontati immediatamente".