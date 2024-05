Autodromo Imola, aperta la Fan zone. Vasseur: “Saremo protagonisti”

Imola, 17 maggio 2024 – Un villaggio rumoroso e colorato, già affollato di tifosi, ma nel quale gli imolesi sono grandi stati protagonisti. La Fan zone di via Malsicura, ieri aperta eccezionalmente anche ai non possessori del biglietto per il Gran premio di Formula 1, è uno dei tratti più caratteristici del Circus moderno tra simulatori di guida, esposizione di vetture storiche, cibo e tanta musica. Nel grande piazzale alle spalle delle tribune centrali dell’Autodromo si possono comprare magliette e cappellini o divertirsi tra giochi e realtà virtuale. Ed è stato ricreato anche un podio sul quale scattare foto-ricordo con l’immancabile bottiglia di spumante.

Il palco ha ospitato ieri pomeriggio le premiazioni dei concorsi ‘L’Autodromo in città: sostenibilità e inclusione per un Autodromo aperto a tutti’, ‘Giardini in corsa’ e ‘Formula 1 in vetrina’, organizzati dal Comune per abbellire e rendere più attrattiva Imola, proprio nel periodo dei grandi appuntamenti in pista. Il tutto rendendo protagonisti gli operatori economici, le attività produttive e le scuole con iniziative legate al Gran premio. A premiare i vincitori sono stati il sindaco Marco Panieri, il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, e gli assessori all’Autodromo, Elena Penazzi, e alle Attività produttive e Centro storico, Pierangelo Raffini.

Tra le scuole, il premio è stato assegnato ex equo alle classi 4ªA e 4ªB della primaria paritaria San Giovanni Bosco. Il riconoscimento consiste in un ingresso per l’intera classe e relativi insegnanti all’Enzo e Dino Ferrari, durante uno degli eventi in pista, con giro guidato nel paddock e spiegazione delle misure di sicurezza, visita alla race control e alla sala cronometristi.

Nel concorso delle aiuole, ad aggiudicarsi il primo premio e gli 800 euro previsti per il vincitore è stato Andrea Iperico, giardiniere che si è avvalso anche della collaborazione del centro socio occupazionale La Tartaruga di Seacoop; al secondo posto la Cims (500 euro) e al terzo posto Il Quadrifoglio (300 euro).

Il primo premio per il concorso Formula 1 in vetrina (500 euro), se lo è aggiudicato invece il negozio Mamigì di Giada Savoia (via Fanin, 7); al secondo posto (300 euro) Jolie di Juna Fontanelli (piazza Matteotti, 12-13); terzo posto (200 euro) per Nuova Landi di Nadia Marani e Paola Lobbruzzo (viale Saffi, 26E). "Abbiamo voluto riproporre concorsi che già gli anni scorsi avevamo sperimentato – commentano il sindaco Panieri e gli assessori –. Anche questa volta il coinvolgimento che volevamo nella città è pienamente riuscito".

Prima degli imolesi, era toccato a Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, salutare i tanti fedelissimi della scuderia del Cavallino rampante sempre dal palco della Fan zone. "Dopo l’annullamento della scorsa stagione, siamo felici di poter gareggiare di nuovo a Imola davanti ai nostri tifosi, che sono sicuro affolleranno l’autodromo – ha affermato Vasse ur –. siamo fiduciosi di poter essere protagonisti in pista, che saremo là davanti a lottare".