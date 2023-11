Autodromo ’green’. Progetto da 1,3 milioni: pannelli fotovoltaici e più efficienza

Trasformare l’Autodromo in un "Distretto energetico positivo". E cioè uno spazio urbano che genera più energia rinnovabile di quanta ne consuma. Più in prospettiva, rendere il circuito cittadino un vero e proprio polo della mobilità sostenibile. È con questi (ambiziosi) obiettivi che il Comune ha deciso di candidarsi, in qualità di ente capofila, a un progetto europeo sostenuto dal ministero dell’Università e della ricerca e da quello delle Imprese e del Made in Italy. "La proposta si concentra sul ruolo e sull’importanza dell’Enzo e Dino Ferrari nel processo di transizione sostenibile della città – spiegano dalla Giunta –, sfruttando il potenziale energetico del circuito a beneficio della comunità".

Il progetto coinvolge una serie di importanti partner nazionali e internazionali: Università di Bologna, Università Roma Tre, Formula Imola, Hera Spa, Cifla – Fondazione Flaminia, Miage Srl, MacC-Italia, Tecnologie Future Srl, Ciemat, Bamboo Energy ed Eurocrowd. Del resto, il piano è di quelli importanti. Punta infatti a finanziamento di oltre un milione di euro, a fronte di un progetto che di milioni ne vale 1,3 (il resto sono risorse del Comune). Attraverso tale piano, che per dovere di cronaca ha come titolo ‘Let’sRace4Ped’, Comune e Autodromo, insieme alla rete dei partner industriali e di ricerca nazionali e internazionali, "esploreranno la fattibilità tecnica ed economica per migliorare l’efficienza energetica dei propri edifici e aumentare la quota di produzione di energia rinnovabile – fanno sapere dal Municipio –, attraverso la progettazione di un Distretto energetico positivo incentrato attorno al circuito".

Come sottolineato dalla Giunta, le azioni di sperimentazioni che si concretizzeranno negli spazi del circuito sono "parte della più ampia strategia di sostenibilità dell’Autodromo, presentata ai partner di progetto in fase di progettazione e creazione della proposta". Il punto di partenza è infatti il contesto di ‘Imola Living Lab’, sviluppato dal Comune e presentato all’Onu a Ginevra nel settembre 2021, che secondo la giunta "guiderà il processo di creazione di sistemi energetici locali e coinvolgerà le parti interessate in un processo di collaborazione efficace per definire le linee guida per creare un Distretto energetico positivo".

Il piano è nelle fasi preliminari. E, dal punto di vista operativo, al momento se ne sa ancora pochino. Quasi scontato però che l’idea sia quella di potenziare ulteriormente il numero di pannelli fotovoltaici in Autodromo, dotazione già oggetto nei mesi scorsi di una raccolta fondi con finalità di investimento promossa dalla società Bryo (partecipata da Con.Ami, Sacmi, Cti e Cefla) in collaborazione con Formula Imola e Comune per il tetto del museo Checco Costa.

Oltre allo studio di fattibilità tecnico-economica per creare un Distretto energetico positivo con il centro nell’Autodromo, con tanto di linee guida da esportare negli impianti in linea con il Programma di accreditamento ambientale della Fia, il progetto prevede la sperimentazione nell’ambito della mobilità sostenibile nel Paddock 2 del circuito.

Una volta completati i compiti a casa, Imola sogna di già fare scuola. Prevista infatti una "ipotesi di studio per la disseminazione e replicabilità del modello sviluppato" in altri autodromi europei (la Giunta cita Catalogna, Spa, Paul Ricard e Silverstone) e in grandi strutture sportive.