Autodromo, i dubbi del Comitato

"Il Piano di risanamento acustico? Mette nero su bianco che gli sforamenti ci sono, ma non vengono rilevati dal sistema le cui postazioni non sono state tutte condivise da Arpae. E da questo punto di vista non cambierà nulla: la rete di monitoraggio continuerà a non essere rappresentativa delle famiglie più esposte". È la sintesi che il comitato Autodromo, da tempo impegnato contro l’eccessivo rumore prodotto dal circuito, fa del nuovo documento destinato a essere approvato oggi dal Consiglio comunale.

Un Piano, quello illustrato a inizio settimana in commissione, che "ha avuto un iter interminabile" e "sembra impalpabile e sfuggente", è il giudizio negativo del gruppo formato da diversi residenti della zona dell’Enzo e Dino Ferrari. "Considerati i tempi per realizzare nuovi studi e valutazioni che pare siano compito di Formula Imola, il Piano non potrà essere di conforto per i cittadini più esposti al rumore se non in tempi biblici e non si sa come – proseguono dal comitato Autodromo –. Unica certezza, pare, è la barriera in via Malsicura già prevista da Formula Imola nel 2016. Dieci anni per realizzarla. Se verrà realizzata".

Detto questo, i residenti portano all’attenzione della Giunta le indicazioni arrivate da Arpae, per la quale i criteri di applicazione delle cosiddette ‘mitigazioni passive’, vale a dire appunto le barriere anti-rumore, sarebbero riferiti a "limiti normativi parziali. D’altronde – concludono dal comitato tornando con il ragionamento alle postazioni dei fonometri non condivise e alla richiesta inascoltata di organizzare un incontro del tavolo tecnico –, che l’ente di controllo e vigilanza non goda di molta considerazione nell’ambito ‘autodromo’ è assodato".

e. a.