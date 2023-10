Autodromo, il futuro. Cda verso la scadenza: "Bilancio positivo". Si cerca la continuità

Dopo aver tanto tribolato in passato, ora l’Autodromo è in cerca di continuità. E così, a poco più di due mesi dalla scadenza formale del Consiglio di amministrazione di Formula Imola, alla quale farà seguito quella del mandato del direttore generale Pietro Benvenuti, la sensazione è che Con.Ami (proprietario del 100 per cento delle azioni di Formula Imola) e Comune (socio maggioritario del Consorzio pubblico che gestisce le infrastrutture del territorio, ndr) cercheranno in tutti i modi di mantenere il più possibile inalterato l’assetto della società di gestione dell’attività del circuito.

"Faremo una valutazione condivisa – spiega il sindaco Marco Panieri –. Il consiglio d’amministrazione di Formula Imola ha lavorato bene, il bilancio è positivo. E ci sono ancora tante cose fare. Il 2024 sarà un anno importante per l’Autodromo".

Il primo cittadino non lo dice, ma sembra ammettere la necessità di evitare rivoluzioni in un momento fondamentale per il futuro dell’Enzo e Dino Ferrari tra investimenti da portare avanti e contratto con la Formula 1 da rinnovare. In questo senso, cruciale è la figura del presidente Gian Carlo Minardi.

Al pari di quello dei consiglieri Augusto Machirelli, Aldo Costa, Susanna Caroli e Valeria Vignali, il mandato di Minardi scade a fine anno. Ma è previsto che resti in carica, assieme al resto del Cda, fino alla prossima primavera, quando sarà approvato il bilancio 2023 di Formula Imola. L’attuale presidente, 76 anni compiuti a settembre, non smania dalla voglia di restare al timone (prestigioso ma senza compensi per chi è in quiescenza) del circuito. Gli ultimi mesi, tra alluvione e polemiche per gli eventi annullati, sono stati particolarmente pesanti. Comune e Con.Ami, però, sanno bene quanto sia importante Minardi nei rapporti con Aci (decisivo in ottica F1) e con i vertici del Circus. E le basi per andare avanti insieme ci sono tutte.

A febbraio 2024 scade anche il contratto di Benvenuti. A differenza di Minardi, in questi tre anni di mandato il direttore ha avuto un rapporto non sempre facile con il Municipio. Nulla di clamoroso, però: tensioni sciolte senza che i problemi diventassero mai di dominio pubblico. E dunque anche in questo caso il matrimonio pare destinato a proseguire.

Tutto già fatto, insomma? No. Qualche incognita c’è. Innanzitutto, al momento delle scelte definitive manca ancora diverso tempo. E dunque le cose possono cambiare. Le incognite, del resto, non mancano. La figura del direttore generale di Formula Imola, per esempio, va individuata attraverso un bando pubblico. E già in passato ci sono state sorprese, con l’esito della gara che non sempre ha ricalcato i desiderata degli amministratori. Per quanto riguarda il Consiglio d’amministrazione, invece, il discorso delle nomine è più politico. E le scelte sono figlie di equilibri (non solo di genere) che vanno rispettati.