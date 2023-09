Autodromo Imola, resta il prato sulla Tosa: tre milioni dirottati sulla terrazza dei vip

Imola, 20 settembre 2023 – L’ormai ex tribuna ecologica della Tosa verrà mantenuta a prato. E i soldi risparmiati grazie al mancato inserimento dei seggiolini, e soprattutto allo stop alla riqualificazione complessiva dell’area verde (ne è stata ultimata solo una piccola porzione nei mesi scorsi attraverso un investimento da 250mila euro contro i 3,7 milioni inizialmente previsti), verranno dirottati sull’annunciata sopraelevazione del corpo box. Cambia così, attraverso un’improvvisa accelerazione che destina 3,1 milioni alla realizzazione di una nuova area hospitality nel cuore del paddock, la strategia del Con.Ami per l’Autodromo. L’obiettivo, come emerso dal recente fine settimana del Gran premio d’Italia a Monza, è quello di tenere la Formula 1 a Imola fino al 2030.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio dei 23 Comuni ha appena approvato una modifica al proprio Piano degli investimenti. Un aggiornamento che riguarda "alcune rimodulazioni di investimenti senza variazione dell’importo complessivo", si legge nella delibera uscita da via Mentana. Rimodulazioni "necessarie" alla luce di "approfondimenti e valutazioni emersi nel corso del 2023 dal confronto con gli organizzatori degli eventi sportivi internazionali", recita sempre il documento. Proprio sulla scorta di quelle interlocuzioni, che come detto hanno caratterizzato anche il weekend del Circus in Brianza, "si è valutato di mantenere per la tribuna Tosa la sistemazione a prato, già raggiunta con l’intervento eseguito nel 2023", sottolineano da Con.Ami.

D’altra parte , si è invece ritenuto opportuno "sviluppare la progettazione della sopraelevazione del corpo box – spiegano dal Consorzio – per la realizzazione di una nuova area hospitality composta da una struttura permanente al piano primo e da una terrazza attrezzabile con strutture temporanee di alto profilo". Nell’idea del Con.Ami, tale intervento "andrà anche a completare il potenziamento dei servizi già avviato con l’intervento della nuova passerella" costruita in primavera.

Nei mesi scorsi sono stati sviluppati i primi studi di fattibilità. Ora, con l’aggiornamento del piano triennale, si potranno avviare la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di consolidamento al piano terra del corpo box. Ma non è finita. Prosegue infatti, attraverso una linea di investimento da 1 milione 250mila euro destinata alla "infrastrutturazione e valorizzazione del polo funzionale", anche quella che il Con.Ami definisce "attività di continuo miglioramento e implementazione generale del compendio sia dal punto di vista delle dotazioni sportive che dell’obiettivo di qualificazione complessiva degli spazi".

Infine, da ricordare che ad agosto è stata sottoscritta la convenzione con Regione e Circondario relativa al finanziamento Atuss da 800mila euro destinato all’immobile in via Kennedy (siamo di nuovo in zona Tosa) per la realizzazione della ‘Casa degli eventi’ alla quale il Con.Ami contribuirà con un ulteriore milione e 150mila euro di risorse proprie di qui al 2026.