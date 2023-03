Autodromo in rosa Donne e motori, il binomio convince "Vogliamo dare gas"

di Enrico Agnessi

L’Autodromo si tinge di rosa, e non per circostanza, nella giornata internazionale dedicata alla donna. Il circuito cittadino ha ospitato ieri, 8 marzo, la prima edizione di ‘Wow-womenmotor’, evento dedicato al ruolo della donna nell’automotive realizzato dal Comune in collaborazione con la commissione Pari Opportunità, i vertici dell’Enzo e Dino Ferrari e la Motor Valley. Attività di orientamento e formazione per gli studenti al mattino, convegno suddiviso in varie tavole rotonde al pomeriggio. Il tutto mentre nel paddock andavano in scena prove di abilità con pilote professioniste.

Dopo il saluto del sindaco Marco Panieri, è toccato al presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi, fare gli onori di casa all’interno di una sala stampa particolarmente affollata.

"Stiamo facendo un grosso lavoro, anche a livello di Federazione internazionale, per portare la donna sempre più in alto e possibilmente in Formula 1", ha spiegato Minardi. E rivolgendosi alla platea quasi tutta al femminile ha aggiunto: "C’è un cambiamento radicale, e Imola prima di tanti altri ha dedicato una giornata a tutte voi".

Di lì in avanti, intervistate dalla giornalista tv Maria Leitner, conduttrice del Tg2 Motori, microfono alle donne: imprenditrici, operatrici del settore, docenti e amministratici pubbliche.

"Qui non si tratta solo di empowerment femminile, ma di condivisone – ha sottolineato Elena Penazzi, assessora all’Autodromo –. Uomini e donne insieme per creare un valore che deve essere sempre più importante nella nostra società".

Spazio poi a Elisa Spada, assessora alle Pari opportunità, che ha rimarcato come la buona riuscita dell’evento di ieri in Autodromo sia "la dimostrazione dell’esistenza di grandi risorse che devono solo essere liberate lavorando insieme. Le donne – ha proseguito Spada – possono portare un grande valore aggiunto in qualsiasi ambiente di lavoro e quindi anche nell’automotive".

Il pensiero va subito a Nadia Padovani, moglie dell’indimenticato Fausto Gresini, anche lei presente all’evento di ieri in Autodromo a portare la propria testimonianza di mamma e imprenditrice che, dopo la scomparsa del marito, si è fatta carico assieme ai figli delle sorti dell’apprezzato team di MotoGp. Molto applaudito l’intervento della professoressa Patrizia Tassinari, docente dell’Università di Bologna nonché referente accademica dell’Alma Mater a Imola: "Possiamo essere orgogliosi di quanto fatto – ha detto Tassinari parlando della crescita registrata in questi anni dall’ateneo che lavora per legarsi sempre di più al circuito –. E darci del gas".