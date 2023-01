Autodromo, iniziano i lavori per la passerella

di Enrico Agnessi

Al via in Autodromo il cantiere per la nuova passerella pedonale sopra i box. Ruspe in azione, ieri mattina, nel circuito che ha da poco salutato la scuderia AlphaTauri reduce da tre giorni di test in riva al Santerno. Nelle scorse settimane, il Con.Ami ha infatti appaltato i lavori di realizzazione della struttura che costerà oltre 2,5 milioni, nonché le successive operazioni di collaudo dell’opera. Opera la cui costruzione sarà affidata al Consorzio stabile Acreide (Zola Predosa), che come esecutrice ha designato la consorziata Sirimed di Catania.

Si tratta, come ormai noto, di un lungo asse di cemento, simile a quello presente in zona fino al 2006, destinato a far muovere il pubblico sulla terrazza in maniera più agile. E cioè transitando dalla zona della sala stampa a quella della direzione di gara senza passare dal paddock. Un intervento, richiesto dalla Formula 1 sempre a caccia di nuovi spazi da adibire ad aree per l’accoglienza degli ospiti vip, il cui costo al netto dei ribassi di gara era stimato solo lo scorso novembre in due milioni di euro. Evidentemente, però, i rincari delle materie prime che stanno mettendo a dura prova anche i quadri economici delle amministrazioni pubbliche hanno fatto lievitare i preventivi pure in questo caso.

Il progetto della nuova passerella, che prevede anche la costruzione di nuovi blocchi per i servizi igienici e i collegamenti verticali, è stato messo a punto dall’imolese Arklab. È lo stesso studio che ha ideato il museo Checco Costa, l’hub commerciale all’ingresso dell’Autodromo e il nuovo centro medico del circuito. Insomma, l’integrazione della nuova costruzione con il resto dell’area è assicurata.

A questo punto, prende corpo di vedere la nuova struttura pronta per il Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio, quando all’Enzo e Dino Ferrari sono attesi vip e autorità. Entro quella data, bisognerà inoltre aver riqualificato la zona della tribuna ecologica della Tosa, di fatto in stato di abbandono da oltre 15 anni. Come annunciato a inizio anno dal sindaco Marco Panieri, in questo caso si procederà a stralci, recuperando in tempo per il Gp circa tremila dei 10mila posti complessivi dell’area spalmando in questo modo anche il maxi-investimento stimato in quattro milioni sempre a carico del Con.Ami, al quale il Comune ha affidato le sorti dell’Autodromo ormai oltre dieci anni fa.

Slitteranno invece a dopo il ritorno del Circus a Imola gli attesi lavori di "consolidamento statico e miglioramento sismico" del ponte di viale Dante, asse di collegamento tra il centro storico e il circuito sul fiume Santerno. Nei giorni scorsi, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento. E nelle prossime settimane verrà affidato l’appalto da quasi 1,2 milioni finanziato con i fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnnr). Prima di poter vedere gli operai al lavoro, considerando che i lavori di richiederanno l’introduzione di un senso unico alternato, bisognerà però aspettare ancora diversi mesi.