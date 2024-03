Autodromo e lavori, il Con.Ami investe: sala da 2mila persone e pannelli fotovoltaici

Imola, 5 marzo 2024 – Un salone che potrà ospitare fino a duemila persone, con l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto. Sarà questo il punto di forza dell’annunciata copertura della terrazza sopra i box dell’Autodromo, investimento che il Con.Ami è intenzionato a portare avanti nel 2024-2026, come confermato nel piano triennale di attività approvato in questi giorni dal cda del Consorzio dei 23 Comuni.

In attesa di buone notizie sul fronte del rinnovo del contratto con la Formula 1 in scadenza nel 2025 (le recenti dichiarazioni del presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, sono in questo senso tutt’altro che rassicuranti), il Con.Ami non rinuncia a investire sul circuito. E anzi illustra i primi dettagli dell’atteso progetto da oltre tre milioni per il quale la Regione ha già annunciato un forte contributo economico.

"Si procederà alla progettazione e realizzazione della copertura della terrazza sopra i box che permetterà di dare maggiore impulso alla polivalenza dell’impianto e ad altri interventi in programma che riguarderanno la messa in sicurezza del paddock e la sua riqualificazione (interventi nell’elettrificazione-illuminazione, sistema fognario grazie agli 8,5 milioni stanziati dalla struttura commissariale post alluvione, ndr ) – recita il piano triennale del Con.Ami –. Gli investimenti sono improntati a rendere la struttura sempre più funzionale ad ospitare eventi con una presenza di pubblico importante".

Concentrandosi in particolare sulla copertura della terrazza box, si parla di un "nuovo volume monopiano, integrato con l’intervento recentemente completato della passerella, caratterizzato da spazi modulari e flessibili nonché dotazioni tecnologiche evolute". Uno spazio "di 3mila metri quadrati" che "sarà in grado di potenziare anche il campo di attività in costante crescita per Formula Imola rappresentato dagli eventi aziendali, convegnistica, meeting e presentazioni commerciali", recita ancora il documento del Con.Ami nel quale si specifica che "sono attualmente in corso le attività finalizzate allo sviluppo progettuale e al contempo proseguono le interlocuzioni con gli enti istituzionali per la ricognizione di finanziamenti a sostegno di tale progetto, nonché il confronto con l’amministrazione comunale di Imola per la definizione delle modalità attuative".

Sul piano della "mitigazione acustica passiva dell’impianto", invece, confermati nel corso del triennio lo studio e la realizzazione della barriera anti-rumore in via Malsicura. Il tutto "oltre ad altre iniziative riguardanti le problematiche acustiche, ponendo una particolare attenzione all’ambiente e ai cittadini", assicurano da Con.Ami.

Infine, il capitolo relativo alla nuova ‘Casa degli eventi’ da costruire attraverso la riconversione del compendio immobiliare alla Tosa, acquisito dal Consorzio nel 2022, sempre con l’obiettivo di aumentare le capacità di accoglienza degli ospiti (specie vip) in Autodromo. Si parla di un progetto da 1 milione 950mila euro finalizzato con 800mila euro di fondi europei per un lotto collocato in una vasta area verde di circa 14.500 mq (di cui 1.700 di corte esclusiva pertinenziale). L’intervento prevede la rigenerazione complessiva con demolizione dei fabbricati esistenti, realizzazione di un unico nuovo corpo edilizio di 500 mq e la "rivisitazione in chiave moderna" dell’intero sito. I tempi? È in corso la procedura di affidamento dei servizi per lo sviluppo della progettazione esecutiva, che il Con.Ami prevede di completare quest’anno per poi avviare i lavori a inizio 2025.