Autodromo, show infinito. Dopo la Le Mans c’è il Giro. “Il pubblico è in crescita”

Imola, 7 luglio 2025 – Motori, musica e ciclismo: tutto in sette giorni. “L’European Le Mans Series ha visto una crescita di pubblico rispetto lo scorso anno: è stato un weekend ricco di emozioni”, dice il sindaco di Imola, Marco Panieri. Gli fa eco il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti, entusiasta dei 12.800 spettatori: “Le presenze registrate nei tre giorni testimoniano quanto la European Le Mans Series sia amata dagli appassionati del motorsport”.

Dopo la European Le Mans Series di ieri, e in attesa del concerto di Max Pezzali sabato sera, domenica l’Autodromo ospiterà l’atto conclusivo del Giro d’Italia donne. La carovana rosa è partita ieri da Bergamo con una cronometro individuale. E al termine di altre sette tappe vivrà appunto il suo gran finale all’Enzo e Dino Ferrari. La campionessa uscente, Elisa Longo Borghini, veste i panni della grande favorita.

Sono 144 atlete impegnate nelle otto frazioni della corsa per un totale di 919,2 chilometri e 14.300 metri di dislivello: un tracciato articolato che si sviluppa in tre tappe di media montagna, due tappe di alta montagna, e due tappe pianeggianti, oltre alla cronometro individuale di apertura, con una media giornaliera di 114,9 chilometri.

Il percorso prevede terreni per tutti i tipi di corridori e un finale molto impegnativo. Longo Borghini, fresca di conferma del titolo italiano, sarà la leader di Uae Team Adq che schiera una squadra compatta attorno al suo capitano. Dopo il duello emozionante del 2024, che le ha viste appaiate fino agli ultimi 2 chilometri della tappa conclusiva, Longo Borghini e Lotte Kopecky si presentano di nuovo tra le principali favorite per la maglia rosa.

Nelle scorse settimane, l’Autodromo ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale delle quattro maglie del Giro. E si prepara a passare nel giro di una settimana dalle vetture endurance alle due ruote a pedali, precedute sabato dagli 80mila dello show di Pezzali. La scelta di Imola come arrivo della tappa finale del Giro d’Italia donne è un riconoscimento importante. Una tradizione ciclistica iniziata il 28 ottobre 1894, con il campionato imolese resistenza, e seguita dai Mondiali del 1968, vinti dall’italiano Vittorio Adorni, e da quelli del 2020, organizzati in poche settimane in piena pandemia con tutte le gare disputate in Autodromo.

Il tutto senza dimenticare, in mezzo a vari passaggi del Giro d’Italia maschile, i campionati Italiani di ciclismo su strada del 2021, lo storico passaggio del Tour de France del 2024 e (sempre lo scorso anno) il ruolo di Imola come città di partenza di una tappa del Giro d’Italia donne.

In vista del 13 luglio, saranno organizzati vari eventi collaterali. Le atlete arriveranno all’Enzo e Dino Ferrari da Forlì: una volta a Imola, macineranno 138 chilometri lungo il circuito del campionato del mondo di ciclismo del 2020 da percorrere quattro volte con l’impegnativa salita di Cima Gallisterna e la salita di Mazzolano con i passaggi e l’arrivo finale dentro il circuito.