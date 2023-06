Autodromo mondiale Imola come Le Mans

C’è anche l’Enzo e Dino Ferrari nel calendario 2024 del Wec (World endurance championship) svelato ieri dalla Fia - Federazione automobilistica internazionale. L’Autodromo ospiterà infatti il secondo round (19-21 aprile) della manifestazione, la 6 Ore di Imola, in sostituzione di Monza, visto che il prossimo anno il circuito brianzolo sarà teatro di importanti lavori di riqualificazione.

Dopo la F1, un altro grande evento mondiale a quattro ruote si esibirà sul palcoscenico cittadino, in un campionato articolato su otto round che toccherà quattro continenti (Europa, Asia, America del Nord e America del Sud) con gare in Qatar, Bahrein, Brasile, Stati Uniti, Belgio e naturalmente con la mitica 24 Ore di Le Mans. L’Autodromo ha già ospitato nel recente passato gare endurance. Nel 2011 un round dell’Intercontinental Le Mans Cup, precursore del Wec. Ed è stata inserita nel calendario della European Le Mans Series dal 2013 al 2016, tornata in riva al Santerno nel 2022 e che dopo il rinvio di quest’anno si farà rivedere nel 2024.

"L’Autodromo e la città sono sempre più protagonisti nel panorama mondiale delle corse automobilistiche – esulta Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola –. Non possiamo che essere orgogliosi di questo risultato, frutto del lavoro intenso di Formula Imola, amministrazione comunale e Con.Ami e della grande credibilità a livello internazionale che l’Autodromo si è saputo conquistare in questi anni. Un’altra perla si aggiunge alla collana delle nostre manifestazioni, in una stagione che vedrà oltretutto impegnate nella categoria hypercar ben tre Case costruttrici italiane: Ferrari, Lamborghini e Isotta Fraschini. Imola accosterà il proprio nome alla mitica 24 Ore di Le Mans. Un grande successo per tutto il territorio, un segnale forte e preciso di ripartenza dopo il dramma che lo ha colpito".

Soddisfatto anche il sindaco Marco Panieri. Ieri, assieme al dg dell’Autodromo, Pietro Benvenuti, il primo cittadino era proprio a Le Mans, dove parte oggi la mitica gara endurance, per la presentazione ufficiale del calendario 2024 del Wec. "Siamo orgogliosi e onorati di poter ospitare a Imola l’evento, che torna esattamente 50 anni dopo la prima gara – conclude il sindaco –. Siamo già in attesa del 21 aprile 2024, per uno degli eventi più suggestivi e rilevanti nel panorama motoristico, che rappresenta un’opportunità incredibile per tutto il territorio".