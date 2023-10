I vigili bussano in Autodromo: tre multe ancora da pagare. Benvenuti: "Tutto già saldato"

Tre multe per il troppo rumore in Autodromo, relative al 2020, che Formula Imola deve ancora pagare. È quanto risulta agli uffici della polizia locale. Per questo motivo, il comando di via Pirandello fa sapere di aver avviato una procedura di riscossione coattiva del credito nei confronti della società di gestione dell’attività del circuito, che da parte sua si dice tuttavia certa di aver già saldato quanto dovuto. Chi avrà torto?

"Non si conosce la ragione del mancato pagamento di tali verbali", scrive un funzionario della polizia locale in risposta all’istanza di accesso del consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), che da tempo tiene la vicenda delle multe sotto la lente di ingrandimento. "Sono state emesse le relative ingiunzioni a oggi non pagate – ricostruiscono sempre dal comando di via Pirandello –; è stata pertanto avviata una procedura di riscossione coattiva del credito".

Al centro del contenzioso ci sono, come detto, tre verbali notificati a febbraio 2020. E che con ogni probabilità sono relativi a sforamenti avvenuti nei mesi precedenti.

"Non ci risulta nulla di pendente – assicura il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti –. Non vogliamo avere ingiunzioni, per questo abbiamo già pagato tutto".

La vicenda delle tre multe si inserisce infatti nel vecchio contenzioso tra Formula Imola e Comune, finiti uno contro l’altra in tribunale per una lunga serie di verbali (ciascuno di importo compreso tra i 500 e i 1.000 euro) nei confronti dei quali la società aveva fatto ricorso. Tra sentenze dei giudici e ordinanze di ingiunzione, alla fine per il biennio 2020-2021 Formula Imola ha pagato 31 multe. Altre cinque sono invece state saldate (senza più bisogno di andare allo scontro) nel 2022. E ulteriori tre quest’anno.

"Grazie alla nostra attività, è emerso ancora una volta come esistano dei ‘cortocircuiti istituzionali’ – manda a dire Vacchi –. Il Comune tramite la polizia locale sanziona Formula Imola, che è a sua volta partecipata dal Con.Ami, partecipato dal Comune stesso. In sostanza: il Municipio controlla se stesso, sanziona indirettamente se stesso, fa causa a se stesso, ingiunge i pagamenti a se stesso, il tutto coi soldi dei cittadini. A tutto questo Panieri deve dare delle risposte. E anche in fretta".

Nel triennio 2018-2020, se ai verbali della polizia locale si aggiungono anche quelli di Arpae, l’Autodromo è stato sanzionato per quasi 80mila euro. A questi vanno poi aggiunti un’altra quindicina di verbali, dal 2021 a oggi, per ulteriori 15mila euro.

"Un sacco di soldi", protesta Vacchi, che ricorda come le sanzioni vengano pagate "prendendo i soldi dalle tasche dei contribuenti". E conclude: "Vogliamo il successo dell’autodromo, che è il fiore all’occhiello di Imola nel mondo. Ma siamo anche per la legalità, la trasparenza e il rispetto per i soldi pubblici".